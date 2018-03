Doi copii cautati si dati in consemn de frontiera dupa ce au fost luati de pe strada de tatal lor, care nu avea drept de vizita, fara acordul mamei

Politistii din Prahova cauta doi copii care au fost luati de tatal lor fara acordul mamei, in acest caz fiind deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate si nerespectarea hotararilor judecatoresti. Cei care pot oferi informatii care sa conduca la depistarea copiilor sunt rugati sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie, potrivit News.ro.

"La data de 5 martie 2018, ora 15.30, politistii din Prahova au fost sesizati de o femeie din localitatea Varbilau, mama a doi copii, de 8 si 10 ani, despre faptul ca cei doi copii ar fi fost luati de tatal lor, fara acordul sau. Politistii au demarat imediat cautarile, minorii fiind dati in urmarire si in consemn la frontiera", anunta IGPR.

Fetita se numeste Micheloudakis Kalliopi, are 10 ani si urmatoarele semnalmente: 1,15 - 1,20 m. inaltime, constitutie astenica, par lung, saten, ochi caprui, fata ovala, ten masliniu. La momentul disparitiei era imbracata cu geaca de culoare gri cu gluga imblanita, pantaloni tip jeans de culoare albastru deschis cu taieturi, ghete negre cu blana crem alba, caciula de culoare roz, cu model gri, fular de culoare roz.

Baietelul se numeste Micheloudakis Georgios, are 8 ani si urmatoarele semnalmente: 1,15 - 1,20 m. inaltime, constitutie astenica, par scurt saten, ochi caprui, lipsa dinti partea superioara, incisivi centrali si laterali. La momentul disparitiei era imbracat cu geaca de culoare gri inchis, cu gluga imblanita, pantaloni negri cu model alb si o aplicatie fosforescenta, ghetute imblanite de culoare gri cu maro, fes gri cu linii verzi, fular gri cu linii albastre.

Din cercetari a reiesit ca, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, tatal nu avea drept de vizita si ar fi luat copiii de pe strada, in timp ce se aflau cu o vecina a mamei, care ii luase de la scoala.

"In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertate si nerespectarea hotararilor judecatoresti, cercetarile fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Valenii de Munte. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la depistarea copiilor sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie", precizeaza Politia.