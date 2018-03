Porturile din Galati si Braila, inchise din cauza vremii nefavorabile

Potrivit sursei citate, decizia inchiderii porturilor nu a fost luata de APDM Galati, ci de fiecare operator portuar in parte."Nu a fost o decizie impusa de APDM, ci una luata de fiecare operator portuar in parte, in functie de problemele intervenite. Decizia inchiderii unui port depinde de marfa care se incarca, de puterea vantului. Fiecare operator are responsabilitatea sa, fiecare stie inaltimea macaralelor si suprafata expusa la vant. Joi, porturile s-ar putea redeschide, chiar daca temperatura e scazuta, pentru ca operatiunile se fac mecanizat", a precizat Ciubrei.Si activitatea din Romportmet, portul mineralier al combinatului siderurgic din Galati, a fost oprita din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a informat directorul de comunicare al societatii, Dorian Dumitrescu.