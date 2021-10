Oral-B este din nou Superbrand

Articol recomandat de Superbrands

Gingii cu 100% mai sănătoase încă din prima săptămână, comparativ cu periuțele manuale.

De 6 ori mai multă placă dentară îndepărtată, comparativ cu periuțele manuale.

Starea gingiilor a 83% dintre pacienții cu gingivită s-a ameliorat simțitor după 8 săptămâni de utilizare a periuței.

Faptul că Oral-B este pe primul loc în preferințele românilor când vine vorba de periuțele de dinți electrice ar putea fi de natură să ne relaxeze. Dar nu este în firea noastră să facem acest lucru. Dimpotrivă. Cu cât suntem mai apreciați, cu atât ne cresc exigențele față de noi înșine și ne străduim să facem lucrurile și mai bine. Numai astfel reușim să creăm, de fiecare dată, modele de periuțe de dinți mai performante decât cele de dinaintea lor; experiențe și mai atractive; și să contribuim cu și mai bune rezultate la un întreg proces de conștientizare a importanței spălatului pe dinți pentru starea generală de sănătate a unei persoane.Exact acest spirit inovator a fost energia din spatele creării celei mai avansate periuțe de dinți Oral-B de până acum: Oral-B iO. Lansat în luna septembrie și în România, acest model promite să le ofere utilizatorilor săi o senzație de curățare profesională a dinților în fiecare zi și o experiență de utilizare cu adevărat senzațională, complet diferită de tot ceea ce a fost până acum. Îți prezentăm mai departe câteva dintre caracteristicile ce fac din Oral-B iO cu adevărat o revoluție în igiena orală, dar și o excelentă exemplificare a motivelor pentru care Oral-B a primit încă o dată validarea ca Superbrand.În 2019, Oral-B rescria povestea periuței electrice, introducând pentru prima oară la o periuță, odată cu modelul Genius X, inteligența artificială. Cu noul Oral-B iO, am dus mai departe acest concept cu adevărat revoluționar (nu doar) pentru o periuță electrică.Ceea ce face inteligența artificială este ca, împreună cu o altă tehnologie uimitoare disponibilă la Oral-B iO, numită 3D Tracking, să-ți recunoască stilul de periaj și să te ghideze pentru a te asigura că dinții tăi primesc cea mai bună îngrijire posibilă, fără a rata absolut nicio zonă.Dintotdeauna, la Oral-B am lucrat într-o strânsă colaborare cu profesioniștii igienei dentare, medicii stomatologi. De altfel, însuși fondatorul companiei, Dr. Robert W. Hutson, cel ce în 1950 crea Oral-B, era medic parodontist. Sub inspirația medicilor stomatologi, am creat capătul rotund al periuței Oral-B iO, pentru a-i permite acestuia să acopere complet fiecare dinte și a nu lăsa nicio porțiune a lui neperiată. Alături de micro-vibrațiile pe care le produce periuța, această construcție a dus la obținerea unor rezultate remarcabile, dovedite clinic în studii efectuate alături de utilizatorii Oral-B iO:Ai putea crede că noul Oral-B iO, gândit special ca un profesionist al îngrijirii dinților, se manifestă ca un „profesor de igienă orală” exigent și sever. Nimic mai adevărat! Dimpotrivă, ecranul său interactiv color (la modelele din Seria 8 și Seria 9) reușește să dea o față aproape umană acestei periuțe incredibile. În plus, ecranul îți va fi de un real ajutor în selectarea unuia dintre cele 7 moduri de periaj (la Seria 9; sau 6 moduri la Seriile 7 și 8).Cu Oral-B iO, gingiile sângerând în timpul periajului sunt o imagine de domeniul trecutului. Oral- B iO are un senzor de presiune performant care recunoaște momentul în care apăsăm prea tare sau exact cât trebuie pe gingii, colorând LED-ul de pe gâtul periuței în roșu, respectiv în verde.Pentru iO, am renunțat la vechile suporturi de încărcare și am creat unul complet nou, magnetic, datorită căruia va fi cu mult mai ușor să pui periuța la locul ei și care încarcă bateria complet în doar 3 ore.Oral-B iO este doar cea mai recentă expresie a unei lungi istorii de inovații marca Oral-B. În cei 70 de ani de existență a brandului, am fost pionieri în multe privințe și am contribuit enorm la modul în care ne spălăm astăzi pe dinți. Amintim doar faptul că am fost printre primii care au introdus periuțele electrice, primii care le-au echipat cu tehnologia Bluetooth, ce le-a permis conectarea cu telefonul mobil, odată cu modelul Oral-B 7000, în 2014. Și așa cum am menționat deja, primul brand care a creat o periuță de dinți cu Inteligență Artificială. Iar ca fapt divers, periuțele Oral-B au fost în dotarea misiunilor Apollo ce au plecat către Lună, în anii ’60 și ’70, ceea ce spune multe despre încrederea pe care au avut-o dintotdeauna oamenii în brand și produsele sale.Dar misiunea noastră depășește granițele producției de periuțe. Ne-am asumat cu cea mai mare hotărâre și sarcina de a contribui la o mai bună educare în privința igienei orale și de a arăta cât de importantă este aceasta pentru starea generală de sănătate a fiecăruia. Așa a luat naștere un studiu realizat în Statele Unite, alături de Scientific American și divizia sa, Custom Media Division, care a relevat, printre altele, rolul crucial pe care îl are igiena orală pentru buna funcționare a organismului. Rezultatele acestui studiu, prezentate cu ocazia Mobile World Congress din Barcelona de anul acesta, au arătat cum, de exemplu, boala gingivală lăsată netratată poate progresa în probleme mult mai grave, cum ar fi complicații la femeile însărcinate, pierderea capacității cognitive, un control mai slab al diabetului și risc crescut de afecțiuni cardiovasculare. Acestea se pot întâmpla pentru că infecția din gingii se poate transmite în restul corpului, prin intermediul sistemului limfatic și circulator, fiind posibil să provoace afecțiunile enumerate mai devreme.Cu ocazia aceluiași MWC de la Barcelona, Oral-B și-a reafirmat dorința de a contribui la reducerea impactului pe care îl avem asupra planetei, pentru noi și mai ales pentru generațiile următoare. Demersurile noastre în acest sens sunt și educaționale – îi încurajăm prin orice mijloace pe oameni să oprească apa de la robinet atunci când se spală pe dinți, să recicleze produsele ce se pot recicla și să scoată încărcătoarele din priză atunci când nu le folosesc pentru reîncărcarea periuței. Credem că astfel de sfaturi, de bun simț, de altfel, vor fi îmbrățișate de cât mai mulți oameni și vor contribui, într-o măsură deloc neglijabilă, la economisirea unor resurse ce devin cu fiecare zi mai prețioase.