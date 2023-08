Parteneriat media Miercuri, 16 August 2023, 15:25

Smile Media

0

Timp de 3 zile, peste 30 de artiști au creat o atmosferă memorabilă pe cele 24 de hectare ale Domeniului Știrbey. Muzică, artă și oameni care au simțit energia unică Summer Well. Astfel, peste 90 de mii de participanți prezenți în cele trei zile au transformat a 12-a ediție a festivalului în cea mai de succes ediție din istoria acestuia.

Super Early Bird Tickets Foto: Summer Well

Festivalul a fost plin de momente remarcabile. Concertul Florence + The Machine a fermecat complet publicul printr-o putere vocală și prezență scenică uimitoare, toți cei prezenți fiind martorii unui performance în adevăratul sens al cuvântului. De asemenea, mult așteptatul Saint Levant a impresionat prin îmbinarea ritmurilor orientale cu un flow rap specific, oferind un show memorabil alături de trupa sa. Pe lângă asta, am fost uimiți de cum ediția aceasta s-a încheiat într-un mod majestic cu Yungblud, care a oferit o doză de energie de neegalat.

Sunt mult prea mulți artiști sau trupe care ne-au impresionat într-un mod superb și care au ajuns pentru prima dată în România - 070 Shake, Ocean Wisdom, Lime Cordiale, The Aces, Thus Love, Biig Piig, Yellow Days fiind doar câteva dintre exemplele pe care le avem în minte. Bineînțeles că după astfel de prestații live care ne-au oferit o stare inconfundabilă de relaxare și fericire pură, scena dedicată afterparty-urilor a fost pur și simplu perfectă. Astfel, Totally Enourmous Extinct Dinosaurs, Acid Arab și Kid Francescoli, s-au asigurat să mențină starea de bine la un nivel înalt, prin muzica electronică care a fost îmbinată cu personalitatea fiecăruia.

E important să admitem de asemenea, că în spatele oricărui proiect reușit se află întotdeauna „the unseen heroes”: sute de profesioniști, voluntari și oameni ai staff-ului care au lucrat zile și nopți pentru a susține și a asigura desfășurarea celui mai iubit festival de vară. Un eveniment care nu ar fi fost astfel fără implicarea lor.

Alături de Kärcher, Summer Well a căutat să-și urmărească în continuare angajamentul pe care și l-a asumat. Brandul s-a ocupat de furnizarea echipamentului și a aparaturii profesionale de curățenie, oferind în același timp și un instructaj privind modalitatea în care Domeniul Știrbey ar trebui îngrijit. Astfel, Kärcher s-a asigurat că zonele de acces, obiectele de mobilier și zona de food au fost în permanență curate.

Totodată, ca dovadă a angajamentului de a contribui la un viitor sustenabil, #PentruMâine, Orange a lansat participanților invitația de a aduce la Summer Well device-uri vechi, nefuncționale, pentru a fi reciclate. Peste 550 telefoane, tablete, căști și încărcătoare au fost colectate. Componentele din aceste dispozitive vor primi o a doua șansă, urmând a fi repuse în economia circulară.

”Probabil singura noastră dorință este ca succesul acestei ediții să fie recunoscut drept succesul tuturor celor prezenți: industria muzicală și culturală cuprinde pe lângă artiști, viața și pasiunile fiecăruia dintre noi, dorința de a fi împreună, de a ne bucura de clipele și momentele trăite alături de cei dragi.” Declară Claudia Cramaroc ,Marketing Communications Manager

În spatele cortinei e nevoie și de o serie de sponsori și parteneri media care să ajute în materializarea atmosferei specifice Summer Well, și anume: Orange, ING, Beck's, Bacardi, glo, Red Bull, Jägermeister, Martini, Bombay Sapphire, Juicy Water, YOXO, Mega Image, Pepsi, tazz, Fashion Days, Converse, MedLife, Ford, Samsung, Pringles, Alpro, Kärcher, Avon, Transalpina, TUC, Electrica Furnizare, Vitamin Aqua, La Roche-Posay, Biciclop, Mobila Dalin, Radio Guerilla, Elle, unica.ro, Viva!, A List Magazine, Zile și Nopți, hotnews.ro, Garbo, Kudika, news.ro, Business Review, Wall-Street, Cotidianul.ro, Warner Bros. Discovery.

Dacă te regăsești printre cei care au fost fermecați de atmosfera Summer Well, bucurându-se la maxim de fiecare moment, îți mulțumim. Anul viitor festivalul se va desfășura între 9-11 august pe Domeniul Știrbey, biletele Super Early Bird fiind deja puse în vânzare. See ya next year!

Despre Summer Well

Summer Well este un festival Orange. Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este o întreagă experiență ce va avea loc în perioada 9-11 august 2024, într-o locație unică, ce ne este casă încă de la început, Domeniul Știrbey din Buftea.

Pentru mai multe informații, vizitați:

Parteneriat media