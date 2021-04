​webPR STOICA & Asociații - succes important pentru un centru comercial (mall) în legătură cu înțelesul noțiunii de forță majoră în perioada stării de urgență

Echipa de avocați din cadrul STOICA & Asociații, alcătuită din Dan-Rareș Răducanu – Senior Partner - și Roxana-Elena Daskălu - Senior Asspciate-, sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Valeriu Stoica - Founding Partner-, a reprezentat cu succes un important centru comercial (mall), într-un litigiu arbitral inițiat de un chiriaș. Acesta a invocat forța majoră pentru a justifica neexecutarea obligațiilor de plată ce îi reveneau potrivit contractului de închiriere, pe întreaga perioadă în care a fost suspendată activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici (22 martie - 15 iunie 2020).La data de 5 aprilie 2021, tribunalul arbitral a respins definitiv pretențiile formulate de chiriaș ca neîntemeiate, reținând că datorează plata chiriei și a celorlalte servicii și utilități, în perioada 22 martie - 15 iunie 2020, astfel încât nu se justifică restituirea acesteia. Potrivit clauzelor contractuale asumate de părți, locatarul și-a asumat riscul de a-și executa obligațiile de plată și în ipoteza schimbării regulilor generale obligatorii, dacă spațiul închiriat poate fi utilizat la capacitate redusă. Or, chiar dacă nu a putut fi utilizat pentru activitatea de comercializare cu amănuntul, spațiul închiriat putea fi totuși folosit, inclusiv în perioada 22 martie - 15 iunie 2020, pentru depozitarea stocurilor de marfă, activitatea de inventar etc. Din această perspectivă,, potrivit dispozițiilor art. 1557 alin. (2) C. civ.