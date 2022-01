Cum a fost 2021 în materie de concurență și la ce se poate aștepta mediul economic în 2022

Dosare Juridice - Analiză

În anul 2022 vom asista cel mai probabil la o accelerare a finalizării unor investigații mai vechi și declanșarea de noi investigații. De asemenea, anticipăm un focus în privința modalităților de investigare ce pun accent pe zona electronică. În plus, Consiliul Concurenței se află la un moment de preluare a mai multor responsabilități, în special în domeniul digital. Autoritatea rămâne o instituție de top și va continua să exercite un rol activ în materie de concurență, în special utilizând instrumentele sancționatorii pe care le are la dispoziție.În plus, își sperăm că autoritatea va facilita și mai mult analiza acestor operațiuni reducând la maxim birocrația și timpul de analiză, mai ales în privința acelor operațiuni care nu ridică probleme semnificative de concurență.În final, Consiliul Concurenței are oportunitatea în 2022 să pună accent și pe alte instrumentele de politică decât cele sancționatorii, asigurând astfel stabilitate anumitor sectoare economice (spre exemplu, o supra investigare și, implicit, sancționare a actorilor economici activi pe anumite piețe relevante poate conduce la efecte economice nedorite pentru respectivele piețe, cu efecte negative asupra concurenței în sine și a consumatorilor finali). De asemenea, autoritatea de concurență a arătat deschidere la dialog și continuarea sau chiar creșterea gradului de transparență va ajuta și mai mult mediul de afaceri.După un an foarte bun din perspectiva sancțiunilor aplicate (anul 2020), ca urmare a finalizării unui număr foarte mare de investigații în curs, 2021 a fost un an cu un nivel mai redus al totalului amenzilor aplicate.Un factor care a contribuit și care va fi resimțit probabil și în anul 2022, este acela că în primul an de pandemie, Consiliul Concurenței (similar altor autorități de concurență) nu a demarat un număr foarte mare de investigații noi.Astfel, ne așteptăm ca o serie de investigații importante mai vechi, amânate la finalul anului 2021 să fie finalizate în anul 2022 (este posibil ca tiparul activității autorității de concurență în privința investigațiilor să se modifice ușor, dinspre finalizarea majorității cazurilor la final de an către o finalizare temporizată, pe parcursul întregului an). În plus, ne așteptăm la o creștere a numărului de investigații noi față de anul 2021, fiind preluate la nivel local anumite analize realizate la nivelul Comisiei Europene, dar vor exista și analize cu specific regional sau local.Există o așteptare ca numărul de investigații noi să crească semnificativ, probabil mai accentuat începând cu trimestrul II al anului ca urmare a unor măsuri de relaxare a restricțiilor impuse de normele sanitare.Un alt fenomen care ar trebui avut în vedere este creșterea numărului de sesizări și plângeri, în special ca urmare a creșterii numărului de dispute comerciale generate de un mediu economic fluctuant (în special ca urmare a creșterilor tarifare, inflație, apariției anumitor probleme de solvabilitate și plată etc.).În privința investigațiilor și analizelor noi, anticipăm că domeniile-cheie ale activității economice care vor fi vizate, vor fi, în special, domeniul farmaceutic, zona de licitații publice privind noile proiecte de dezvoltare, domeniul financiar, sectorul materialelor de construcții și zona de tehnologie, digital și IT.În plus, unele acte normative și măsuri economice vor necesita analize și puncte de vedere din partea autorității de concurență (anticipăm o activitate susținută în zona de măsuri privind limitarea impactului creșterilor tarifare în energie, a unor măsuri de suport privind mediul economic, precum și ca urmare a unor acte normative ce vor transpune anumite norme europene).Investigațiile sectoriale au fost și rămân mijlocul cel mai eficient pentru cunoașterea unei piețe de către autoritatea de concurență. Acest mecanism, folosit destul de des de Comisia Europeană, a fost preluat și la nivel național existând o tendință de creștere a numărului de investigații sectoriale. În anul 2022 ne așteptăm la creșterea numărului de analize sectoriale, domeniile cele mai vizate putând fi: sectorul financiar, sectorul IT, piața farmaceutică pe toate palierele sale, precum și segmentul de noi tehnologii și inovații. În plus, sectoarele cu impact asupra populației (energie electrică, gaze naturale, carburanți, medicamente și servicii medicale, comerț online, servicii de transport) vor fi sub lupa autorității, cel puțin în prima parte a anului.Sistemul sancționator aplicabil în România în materie de concurență permite aplicarea de sancțiuni de până la 10 % din cifra de afaceri totală din anul anterior sancțiunii. Deși în ultimii ani cifra de afaceri avută în vedere era cifra realizată de societățile investigată la nivelul României, există o tendință ca analiză să fie extinsă, în anumite situații, la cifră de afaceri totală a societății sau chiar a grupului.Autoritatea de concurență și-a câștigat o reputație de autoritate care aplică sancțiuni semnificative, iar anul 2021 nu contrazice această afirmație, chiar dacă nivelul amenzilor a fost semnificativ sub cel aplicat în 2020. Este, însă, foarte important să existe un echilibru între nivelul amenzii și efectul practicilor analiza asupra pieței. O creștere semnificativă a procentului de amendă aplicat societăților investigate, mai ales în cazurile în care acuzațiile sunt mai puțin evidente sau probatoriul este nesatisfăcător, este un proces periculos și ireversibil, acest lucru afectând serios piețele unde vor fi aplicate sancțiuni (de exemplu, unele societăți vor fi în imposibilitate de plată sau altele vor stopa investiții importante pentru a putea face față sancțiunilor).Mai mult, măsura în care autoritatea de concurență va fi deschisă la modalități de soluționare a situațiilor investigate fără aplicarea unor amenzi (spre exemplu prin acceptarea de angajamente sau măsuri) va putea conduce la stabilitate sau echilibru în anumite segmente ale economiei (de foarte multe ori sancțiunile semnificative aplicate anumitor societăți ajungând să fie recuperate prin majorări ale prețurilor, fiind suportate de clientul final).Anul 2021 a fost un an intens din perspectiva operațiunilor de concentrare economică, fiind analizate un număr de peste 90 de astfel de operațiuni. Este de așteptat ca numărul de operațiuni analizate de către Consiliul Concurenței să se mențină sau chiar să crească în anul 2022, piața de fuziuni și achiziții fiind în efervescență.Autoritatea de concurență a arătat deschidere și dialog cu părțile implicate și sperăm că aceasta să continue și în 2022.Deși este dificil de estimat numărul inspecțiilor inopinate, cu siguranță acesta va crește față de cele din 2021, fiind de așteptat ca inspecțiile să rămână principalul mijloc de colectare de informații de către autoritatea de concurență. De asemenea, anticipăm unele schimbări în privința modalității de desfășurare a inspecțiilor inopinate prin utilizare la maxim a mijloacelor electronice de control și investigare.Consiliului Concurenței Este important de menționat faptul că există unele tendințe de anulare a unor decizii ale autorității ceea ce este un fenomen de normalizare care va aduce beneficii reale analizelor de concurență și mai multă predictibilitate în această zonă – autoritatea de concurență fiind obligată să dedice mai mult timp asigurării îndeplinirii standardului de probă ridicat impus în materie de concurență.Tendința de creștere a numărului de dosare în instanță va continua în anul 2022, în special ținând cont de acele situații în care probatoriul utilizat de autoritate nu este convingător. Este de așteptat să avem unele decizii-cheie ale Curții de Apel București privind modul în care instanțele analizează modalitatea de stabilire a cuantumului amenzilor prin raportare la principiul proporționalității și o analiză importantă în materie de standard de probă prin raportare la anumite decizii pronunțate de autoritate în urmă cu câțiva ani.Articol semnat de Cătălin Suliman (partener Filip & Company) și Georgeta Gavriloiu (counsel Filip & Company)