webPR: DRUID este compania de tehnologie cu cea mai mare creștere organică din Europa Centrală în ultimii trei ani, potrivit clasamentului Deloitte Technology Fast 50; FintechOS se află, de asemenea, printre startup-urile cu cea mai rapidă dezvoltare din regiune

De asemenea, trei companii românești -- sunt recunoscute în cadrul competiției Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală la categoria „Impact Stars”, care premiază startup-urile ale căror produse sau servicii au efecte pozitive asupra mediului de business, societății, mediului, diversității sau zonei de inovație.este specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții IT complexe în domenii precum serviciile medicale (spitale, clinici, laboratoare), sanitar-veterinare și cele destinate siguranței alimentare,este o companie care oferă servicii de dezvoltare a aplicațiilor mobile pe parcursul fiecărei etape de desfășurare a unui proiect, de la proiectarea aplicațiilor și până la dezvoltarea acestora, iarse concentrează pe dezvoltarea de aplicații mobile, fiind creatorul primei tastaturi animate din magazinul Google Play.„Sunt mândru să felicit companiile de tehnologie din România pentru rezultatele remarcabile înregistrate și pentru efectele lor pozitive asupra societății. Anul acesta, programul Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală aduce recunoaștere unor companii locale de tehnologie care activează în arii diverse, de la inteligența artificială și transformarea digitală, la dezvoltarea de aplicații mobile sau pentru sectorul medical, ceea ce reprezintă o dovadă a creativității acestora și a potențialului incredibil de creștere a ecosistemului de tehnologie din România. Deloitte este onorat să le ofere recunoașterea pe care o merită prin intermediul platformei Fast 50 și a partenerilor din cadrul programului”, a spusAnul acesta,este partenerul regional al programului Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală, iareste partener local.„Ultimul deceniu a fost extraordinar pentru businessurile din Europa Centrală. Acum aproximativ zece ani, în 2010, valoarea colectivă a afacerilor din regiune se ridica la aproximativ zece miliarde de dolari. Astăzi, această valoare ajunge la 186 de miliarde de dolari, de aproape 20 de ori mai mult. Pentru mine, acest lucru spune multe despre încrederea și hotărârea cu care cresc companiile din regiunea noastră, multe dintre ele vizând chiar creșteri la nivel global. Această tendință se manifestă tot mai puternic, ceea ce ne arată faptul că, astăzi, companiile din Europa Centrală atrag capital din întreaga lume, nu doar din partea finanțatorilor locali, iar asta înseamnă că regiunea poate fi punctul de pornire al unora dintre cele mai valoroase companii din Europa. Acesta este unul dintre motivele pentru care Google Cloud este atât de mândru să fie partenerul Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală, un programul de o importanță fundamentală, care ajută companiile tinere să treacă la următorul nivel de succes”, a declaratCâștigătorul categoriei principale a clasamentului, care recunoaște companiile de tehnologie cu cea mai rapidă creștere în Europa Centrală care s-au înființat de cel puțin patru ani, este FTMO, un fintech din Republica Cehă, cu o creștere a veniturilor de 39.432%, cea mai rapidă dezvoltare înregistrată vreodată de o companie înscrisă în program, care a dezvoltat o platformă educațională unică pentru jucătorii de pe piețele financiare ce le permite să se concentreze asupra gestionării riscurilor și a educației în desfășurarea activității de tranzacționare pentru a adopta cele mai bune practici, a evita erorile și a reduce pierderile. Kilo.Health, companie care activează în domeniul sănătății, a obținut locul al doilea, cu o creștere de 17.710%. Companiile incluse în clasamentul principal au înregistrat o creștere medie de 2.278%, cea mai mare obținută vreodată (față de 1.460%, în 2020).Competiția din acest an, aflată acum la cea de-a 22-a ediție, este dominată de jucători din domeniul software (33), urmat de domeniile hardware (cinci companii), media și divertisment (patru companii), fintech (trei companii), sănătate (trei companii) și comunicații (două companii).Pe lângă categoria principală, care include companiile cu cea mai mare creștere din sectorul tehnologiei, programul Deloitte 2021 Central Europe Technology Fast 50 include și categoria „Companies to watch”, introdusă anul acesta pentru prima dată, care oferă recunoaștere companiilor ce nu îndeplinesc încă criteriile pentru clasamentul principal Fast 50, și care cuprinde două subcategorii, „Growth Stars” și „Investment Stars”. În timp ce prima poziție din subcategoria „Growth Stars”, alcătuită din companii care au venituri de minimum 10.000 de euro în 2018 și 2019 și de cel puțin 30.000 de euro în 2020, a fost revendicată de o companie românească, prima poziție din subcategoria „Investment Stars”, ce include companii care au beneficiat de cele mai mari investiții în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 mai 2021 (cu o sumă minimă de 500.000 de euro), este ocupată de compania bulgară Payhawk, o platformă de plăți care permite organizațiilor să gestioneze toate procesele pentru cheltuieli dintr-un singur loc, oferind echipelor financiare control deplin și permițând accesul angajaților la metode sigure și convenabile pentru procesarea cheltuielilor.Pentru a fi eligibile pentru principala categorie a competiției Technology Fast 50, companiile trebuie să îndeplinească anumite condiții financiare, și anume să aibă un venit operațional anual minim de 50.000 de euro în primii trei ani analizați (2017-2019) și de 100.000 de euro în 2020. 