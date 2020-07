webPR: Deloitte România își consolidează echipa de conducere prin promovarea a doi directori și a unui partener în cadrul Reff & Asociații

„Este o mândrie pentru mine să fiu martorul ascensiunii profesionale a acestor talentați specialiști și îi felicit pentru realizările de impact pe care le-au obținut până în acest moment. Pe lângă recunoașterea contribuțiilor colegilor noștri în dezvoltarea competențelor echipelor noastre specializate și a relațiilor cu clienții, extinderea echipei noastre de conducere este și o confirmare a maturității unor servicii inovative pe care le oferim în România,” a spus, recent numită, are 12 ani de experiență în consultanță financiară, fuziuni și achiziții (servicii de due diligence) și audit. A fost implicată în peste 100 de proiecte de due diligence, atât de partea vânzătorului, cât și a cumpărătorului, analize independente ale afacerilor, proiecte de due diligence pentru scopuri de refinanțare și proiecte de divizare a societăților. În 2016 și 2017, Ioana a lucrat un an și jumătate la Londra în cadrul Deloitte UK și a fost implicată în tranzacții internaționale din sectoare precum infrastructură, tehnologie și mass-media, producție, imobiliare, turism și industrie hotelieră. În noul ei rol, Ioana Boca se va concentra pe dezvoltarea departamentului de Value Creation Services în România. Ea are o diplomă de licență în Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice.Cu o experiență de peste zece ani în sectorul energetic,este acumSorin are cunoștințe solide în coordonarea de proiecte de anvergură națională și internațională în domeniul energiei și schimbărilor climatice, precum și în elaborarea de studii, analize, proiecte și strategii în domeniu. De asemenea, el a participat la dezvoltarea unor proiecte importante, realizate atât de instituții publice, cât și de companii private, în calitate de expert în reglementările piețelor de energie și gaze naturale. Sorin a absolvit cursuri de management executiv la London School of Business and Finance, precum și cursuri de tranzacționare a energiei și de înțelegere a contractelor de tip EFET în cadrul Federației Europene a Traderilor de Energie din Europa. De asemenea, el este expert certificat în sustenabilitate și eficiență energetică., avocat specializat în soluționarea disputelor, s-a alăturat echipei Reff & Asociații | Deloitte Legal în 2019, ca Senior Managing Associate în calitate de coordonator al diviziei de litigii comerciale. Odată cu promovarea în rolul de, el preia conducerea întregii practici de litigii si arbitraje. Mihnea are peste 11 ani de experiență în dreptul afacerilor, după ce a absolvit summa cum laude Facultatea de Drept din cadrul Universității București. Înainte de a se alătura echipei Reff & Asociații | Deloitte Legal, el a deținut poziția de Partener și rol de coordonare a practicii de litigii dintr-o altă societate de avocatură importantă din România. De-a lungul carierei sale, Mihnea a asistat companii ce sunt lideri de piață din numeroase sectoare, coordonând proiecte ample de litigii, în special dispute complexe administrative (inclusiv fiscale și anti-trust) și comerciale. El are experiență vastă și în proceduri de arbitraj internațional și în litigii derulate în mai multe jurisdicții.furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. Patru din cinci companii prezente în topul Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a aborda provocări de business complexe. Obiectivul Deloitte este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor peste 312.000 de profesioniști ai săi.este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță în management și consultanță financiară, servicii de managementul riscului, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 1.700 de profesioniști.Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre