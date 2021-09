Slow Coffee Festival 2021 – 5000 de oameni au participat la festivalul cafelei de specialitate

Parteneriat Media

​Slow Coffee Festival, evenimentul aflat la a 5-a ediție, a atras 5000 de curioși în cele două zile de festival, oameni care au aflat mai multe despre cafeaua de specialitate, au primit sfaturi valoroase în ceea ce privește pornirea unui business în această industrie, dar s-au putut bucura și de cumpărături promoționale la festival.







Mai jos, puteți vedea care au fost câteva dintre momentele cheie de la Slow Coffee Festival 2021, care a avut loc la Galeria Senat, Combinatul Fondului Plastic, în perioada 11-12 septembrie.







Reprezentanți naționali și internaționali ai cafelei de specialitate



Vizitatorii au putut gusta cafele noi de specialitate la standurile reprezentanților naționali și internaționali. În cadrul festivalului, barista au pregătit cafea, au lansat single-uri noi și au povestit vizitatorilor despre beneficiile și unicitatea cafelei de specialitate.



Discuții antreprenoriale



În cadrul festivalului, aproximativ 50 de persoane au venit special pentru a afla cum își pot deschide o cafenea sau cum își pot îmbunătăți serviciile pe care partenerii festivalului le oferă în domeniul HoReCa.



”Vorbim de o dezvoltare a pieței de cafea în România. Ultimii ani ne arată că românii au un interes crescut pentru cafea și că întreaga industrie are o evoluție pozitivă, mai ales în ceea ce privește preferința pentru calitate mai ridicată. Acum e momentul să educăm gusturile, să educăm piața și să legăm relații cât mai strânse între toți protagoniștii și artizanii unui business în plină creștere”, spune Ashfin Roshnanian, fondator Artisan și organizator Slow Coffee Festival.



Invitați speciali



Slow Coffee Festival 2021 a avut și invitați speciali, care au pus Bucureștiul pe harta globală a iubitorilor cafelei de specialitate. Printre invitații speciali a fost și Maria Alejandro Olano, reprezentanta Federației Naționale a Cultivatorilor de Cafea din Columbia, parte din Coffee for Peace Project. Maria a povestit publicului bucureștean despre inițiativa Coffee4Project, o alianță prin care cultivatorii de cafea transformă zonele violente ale Columbiei în spații care oferă locuri de muncă, respect și demnitate cultivatorilor de cafea, creând un comerț echitabil în întregul lanț de la fermier până la barista.



Campionatul Național de Aeropress



Campionatul Național de Aeropress 2021 a avut cei mai mulți înscriși din cei 5 ani de campionate de până acum. Mai exact, 50 de pasionați de cafea au venit și și-au pregătit rețetele prin metoda de preparare AeroPress. Câștigătorii de anul acesta sunt:



• Premiul I, Campionul Romaniei la Aeropress: Claudiu Dumea, Oradea de la cafeneaua Spitze.

• Premiul II, Vicecampion Național: Mihnea Nicolescu, București

• Premiul III adjudecat de fostul campion național: Alexandru Răduca, București



Etapa mondială se va desfășura online după un model de pairing cu un Barista din Australia, care va concura fizic și va respecta rețeta câștigătorului din România.



Festivalul unei comunități



Slow Coffee Festival 2021 a fost prilej de socializare și de a lega oportunități antreprenoriale, un eveniment care marchează importanța pe care o capătă cafeaua de specialitate în domeniul ospitalității din România. Slow Coffee Festival a putut fi organizat cu sprijinul mai multor parteneri: Full Event Partner: UniCredit Bank, USAID | Federación Nacional de Cafeteros (FNC) | Coffee for Peace; Coffee Partner: MABÓ Coffee Roasters; Main Partner: Cromatic Studios, De’Longhi; Connectivity Partner: Vodafone, Media Partner: Radio Guerilla, European Coffee Trip – ECT, HotNews.ro; Industry Partners: Olympus; Health Partners: Enayati Medical City, RoVaccinare, CNCAV, Unitate mobila de vaccinare Dr. Dan Bucur, voluntarilor care s-au alăturat și echipei de la Frends. Printre sponsorii festivalului s-ai numărat și La Marzocco, Mahlkönig, HuskeeCup, Barista Space, Toddy, Sproud, Acaia, CAFEC.



Pentru anul viitor, Artisan va începe pregătirea unor festivaluri regionale cu participare internațională, creând astfel comunități la nivel national, care să contribuie la dezvoltarea industriei cafelei de specialitate, un domeniu în plină creștere.







*****





Slow Coffee Festival este organizat de Artisan Coffee Gear, firmă specializată în vânzarea de echipamente profesionale pentru prepararea cafelei, în colaborare cu Asociația Artisan Coffee Community





Artisan Coffee Gear, fondată de Laura și Afshin Roshanian este distribuitor national pentru La Marzocco și Modbar, distribuitor exclusiv pentru o linie de top reprezentată de râșnițele Mahlkonig, prăjitoarele Probat, Marco Beverage Systems și Puqpress. De 6 ani pe piața din România, Artisan Coffee Gear pune la dispoziția industriei de cafea cele mai performante aparate și echipamente, și conectează membrii comunității cu furnizori de ingrediente și produse de calitate, pentru a proteja afacerile și inițiativele antreprenorilor din industria cafelei artizanale.







Asociatia Artisan Coffee Community: angajată în nevoile comunității, a demarat proiectul de înregistrare a ocupațiilor specifice domeniului în C.O.R., a participat la campania #cafeapentruspitale și este partener în organizarea festivalului.







