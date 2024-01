Totul Despre Mame Vineri, 26 Ianuarie 2024, 15:42

Cinci zile groaznice. Așa a rezumat o tânără mamă experiența ei la Maternitatea Galați. Deși și-a imaginat momentul nașterii cu totul altfel, în maternitate a întâlnit cadre medicale lipsite de empatie. Redăm povestea de naștere la Maternitatea Galați, așa cum a fost scrisă de mamă:

Mama în maternitate Foto: Shutterstock

„Nașterea a avut loc în 2021, la Spitalul Județean Galați. Aș putea scrie o carte despre câte s-au întâmplat în spital, dar mă rezum la câteva rânduri. Am născut la fix 40 de săptămâni, cum am simțit că o să se întâmple, dar nu cum am visat dintotdeauna că va fi ziua în care voi deveni mamă. Trebuia să merg la spital pentru inducerea travaliului, fiind de gardă doctorul la care mergeam la privat, dar contracțiile au început singure.

Când mi-am dat seama că am ales greșit locul unde să nasc, am început să plâng

Ajunsă acolo, totul a început să meargă prost. Nimeni nu îmi spunea unde se fac internările pentru gravide și, fiind perioada COVID-19, mi s-a făcut testul și am fost amenințată că va ieși pozitiv (dar nu a fost așa). Apoi, pentru că nu am stat cum a trebuit în timpul recoltării, soțul a fost izgonit, spunându-i-se: „Hai, că vă vedeți voi după, acasă!”. Așa că a plecat fără ca măcar să ne luăm la revedere…

