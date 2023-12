SANATATE Joi, 07 Decembrie 2023, 16:44

0

​Epidemia de rujeolă este o consecinţă a acumulării unei cohorte, adică a unui număr mare de copii care nu sunt vaccinaţi, nu sunt protejaţi, iar măsurile de sănătate publică sunt recomandate atât de Centrul European de control al bolilor, cât şi OMS, a declarat joi, la Timișoara, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii Foto: AGERPRES

„Această situaţie a apărut din cauza reducerii acoperirii vaccinale la nivel naţional, doar 78 % pentru prima doză, 62 % pentru doza a 2-a de vaccin rubeola rujeola oreion, este o consecinţă a acumulării unei cohorte, adică a unui număr mare de copii care nu sunt vaccinaţi, nu sunt protejaţi”, a declarat Alexandru Rafila, precizând că lucrul acesta s-a întâmplat şi în alte ţări, nu este unic pentru România.

Ministrul Sănătăţi a precizat că măsurile de sănătate publică sunt măsuri recomandate atât de Centrul European de control al bolilor, cât şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, pentru reducerea consecinţelor unei răspândiri epidemice a rujeolei: „Există o ţintă de eliminare a acestei boli ca şi problemă de sănătate publică, la nivel global.”

Despre riscul de apariţie şi a altor boli, pe fondul scăderii vaccinării, ministrul a arătat că „vaccinurile sunt victima propriului succes”: „Prin vaccinare şi a mea, și a dumneavoastră, a copiilor dumneavoastră, multe dintre bolile pe care de care am auzit, dar nu le-am mai văzut - am auzit de difterie, dar eu personal nu am văzut niciun caz de difterie, am auzit de poliomielită, dar nu am văzut niciun caz de poliomielită, însă am văzut, e adevărat, oameni care aveau sechele de poliomielită, adică consecinţele infecţiei - dar toate aceste boli care aparent au dispărut se numesc în pericol de reemergenţă, adică de reapariţie, pentru că odată cu scăderea acoperirii vaccinale, există şi posibilitatea reapariţiei acestor boli. Mai apar cazuri sporadice în diverse ţări, mai ales din import, dar nu trebuie să lăsăm garda jos, pentru că orice caz ar apărea într-o ţară, în cazul în care populaţia nu este vaccinată, poate să ducă la răspândirea bolii şi nu ne dorim niciun fel acest lucru. Gândiţi-vă că avem la frontieră un război şi acolo, în Ucraina, sunt probleme cu siguranţă legate de acoperirea vaccinală şi trebuie să facem în aşa fel încât copiii din România să fie protejaţi”, a încheiat ministrul Sănătăţii.