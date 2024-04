RĂZBOI ÎN UCRAINA Luni, 08 Aprilie 2024, 09:00

0

Rusia va lansa o nouă ofensivă la sfârșitul primăverii sau începutul verii, a declarat șeful serviciilor secrete ale Ucrainei, generalul Kirilo Budanov, într-un interviu acordat postului german ARD, citat de The New Voice of Ukraine și The Kyiv Independent.

Kirilo Budanov, şeful Direcţiei principale de informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR) Foto: Handout / AFP / Profimedia

Generalul Kirilo Budanov se așteaptă ca o nouă ofensivă rusă să fie lansată la sfârșitul lunii mai, notează și agenția de presă ucraineană Ukrinform.

„La sfârșitul primăverii sau la începutul verii, ne așteptăm la o creștere a eforturilor ofensivei rusești, în special în Donbas", a declarat Budanov.

Potrivit lui Budanov, o potențială ofensivă rusă ar putea viza obiective-cheie din regiunea Donețk. „Forțele armate rusești se vor deplasa puțin spre Chasiv Yar. Se vor deplasa spre orașul Pokrovsk, în direcția strategică Pokrovsk", a declarat Budanov pentru ARD.

Recent, trupele rusești și-au concentrat eforturile în apropiere de Ceasiv Yar, în regiunea Donețk, care se află la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de orașul Donețk și la aproximativ 10 kilometri vest de Bahmut, cucerit în mai 2023, după lupte sângeroase, amintește The Kyiv Independent.

Situația în jurul Ceasiv Yar (est), un orășel situat la vest de Bahmut vizat de asalturile rusești, este „dificilă și tensionată”, a afirmat duminică armata ucraineană, care a susținut că rușii au fost „împinși înapoi”, conform AFP.

„Situația este destul de dificilă și tensionată” în est

Rușii și-au intensificat presiunea în jurul Ceasiv Yar în ultimele zile, această localitate-cheie fiind în prezent „sub tiruri continue”, potrivit Kievului.

Orașul, aflat pe un deal, se află la mai puțin de 30 de kilometri sud-est de Kramatorsk, principalul oraș din regiunea controlată de Ucraina și un important nod feroviar și logistic pentru armata ucraineană.

„Situația este destul de dificilă și tensionată”, a admis duminică, la televiziunea ucraineană, Oleg Kalaşnikov, purtătorul de cuvânt al unei brigăzi implicate în luptele de acolo.

„Rușii încearcă să atace orașele Bogdanivka și Ivanivske din jurul Ceasiv Yar. De asemenea, ei încearcă să desfășoare acțiuni ofensive între aceste localități”, a adăugat el.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia vede capturarea orașului ca pe un obiectiv-cheie pentru continuarea avansării spre vest, spre Kostiantinivka, Kramatorsk și Sloviansk.

Armata ucraineană se pregătește pentru noua ofensivă rusă

Generalul ucrainean a explicat că rușii ar putea încerca să „împrăștie trupele ucrainene pe front" cu atacuri în masă, dar Ucraina se pregătește pentru acest lucru.

Cu toate acestea, Budanov nu se așteaptă la schimbări majore pe linia frontului înainte de începerea unei noi ofensive rusești.

„Situația este destul de complicată, dar este sub control", a declarat șeful spionajului militar al Kievului.

Spre deosebire de mulți experți militari, Budanov crede, de asemenea, că o nouă ofensivă ucraineană este posibilă în acest an, conform The New Voice of Ukraine.

Cu toate acestea, el nu a oferit mai multe detalii despre acest subiect, menționând că responsabilitatea pentru aceste planuri revine Statului Major General al Forțelor Armate.

Budanov a cerut mai multă muniție

În timpul interviului, Budanov a făcut apel la aliații occidentali să furnizeze mai mult armament pentru a respinge orice ofensivă rusă, adăugând că Ucraina are nevoie urgentă de „cantități suplimentare de sisteme de artilerie, cantități suplimentare de muniție".

Budanov a reiterat, de asemenea, apelurile Ucrainei pentru livrarea de către Germania a rachetelor de croazieră Taurus.

El a comentat și inițiativa Cehiei de a căuta și achiziționa muniție pentru Ucraina, la care s-au alăturat multe țări europene pentru a cumpăra sute de mii de obuze de artilerie. Șeful Serviciului de Informații Militare al Ucrainei spune că nu „simte" încă prezența lor pe front.

El a adaugat că, fără un sprijin constant, Ucraina va avea o perioadă „catastrofal de dificilă".

Budanov se așteaptă ca industria de apărare din Europa să crească semnificativ în acest an. El speră că UE va compensa lipsa ajutorului din partea SUA.

Ucraina va pierde războiul fără ajutorul american

Și preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, duminică, că ţara sa va pierde războiul în faţa Rusiei dacă ajutorul american de 60 miliarde de dolari rămâne blocat în Congres, într-un moment în care Rusia îşi intensifică presiunea în estul ţării, relatează AFP.

„Dacă Congresul nu ajută Ucraina, Ucraina va pierde războiul”, a afirmat Zelenski, pe un ton grav, într-o videoconferinţă cu ambasadori ai platformei de strângeri de fonduri a guvernului, United24, scrie Agerpres. „Fără sprijinul Congresului, ne va fi dificil să câştigăm, chiar să supravieţuim” ca ţară, a spus el, conform unei intervenţii video distribuite pe reţelele sociale.

„Dacă Ucraina pierde războiul, alte state vor fi atacate”, a mai spus Zelenski, apreciind că Rusia va agita puternic ameninţarea nucleară pentru a le produce teamă societăţilor occidentale.

Pachetul american de sprijin militar şi economic pentru Kiev, în sumă de 60 miliarde de dolari, este blocat în Congres de anul trecut din cauza divizărilor între democraţi şi republicani, pe fondul apropierii alegerilor prezidenţiale din noiembrie.

În aşteptarea unei decizii, soldaţii ucraineni sunt nevoiţi să facă economie de muniţii, în timp ce armata rusă, mai numeroasă şi mai bine aprovizionată, împinge încetul cu încetul pe frontul estic şi loveşte cu regularitate în ultimele săptămâni infrastructurile energetice.

____

Urmărește ultimele evoluții ale războiului din Ucraina LIVETEXT pe HotNews.ro