RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 30 Ianuarie 2024, 17:49

0

Grănicerii ucraineni au reținut un tânăr de 22 de ani care a încercat să treacă fraudulos frontiera cu România prin munți, apelând la o metodă inedită de a-și ascunde pașaportul în caz că este descoperit, relatează revista The New Voice of Ukraine.

Tanarul nu a reusit sa ii pacaleasca pe granicerii ucraineni Foto: Captura video - Politia de frontiera a Ucrainei

Poliția de frontieră ucraineană afirmă că tânărul este un rezident al orașului Krivoi Rog din sudul Ucrainei și că acesta a încercat să traverseze granița cu România prin regiunea muntoasă Transcarpatia.

„După ce a urmărit pe internet instrucțiuni video despre turismul montan, tânărul a planificat pe cont propriu o rută din Ucraina în România prin Munții Carpați și a pornit la drum”, afirmă comunicatul remis presei în urmă cu o zi.

Grănicerii ucraineni au publicat și o înregistrare video care arată cum, pentru a-și ascunde intențiile în caz că este descoperit de partea ucraineană a frontierei, și-a ascuns buletinul într-o caserolă de plastic cu mâncare, acesta părând a fi pus sub o bucată de friptură.

Bărbatul le-ar fi spus însă grănicerilor că nu intenționa să rămână în România și că destinația sa finală era Germania. În schimb, el a fost pus sub acuzare acum pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a decretat legea marțială în Ucraina încă din prima zi a invaziei rusești, aceasta interzicându-le bărbaților cu vârsta între 18 și 60 de ani să părăsească teritoriul țării.

Cu toate acestea, se crede că zeci de mii de bărbați ucraineni apți pentru serviciul militar au reușit să părăsească țara, subiectul devenind unul tot mai delicat în condițiile în care forțele armate ale Kievului încearcă să își reclădească efectivele după ofensiva eșuată de vara trecută.

Urmărește ultimele evoluții din a 706-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.