RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 01 Decembrie 2023, 17:51

​​Fost om de afaceri și realizator al unei emisiuni la BBC, Chris Lomas este fondatorul unei organizații de caritate din Republica Moldova, care de trei ani luptă împotriva sărăciei, a traficului de persoane și a consecințelor conflictelor din această țară. Corespondenta HotNews.ro a realizat un reportaj video la fundația lui Lomas și a stat de vorbă cu oamenii pe care acesta îi ajută.

Chris Lomas (dreapta) Foto: Arhiva personala

Chris Lomas s-a născut în Portsmouth, Marea Britanie. Bărbatul a fost antrenor de gimnastică, iar apoi consultant de afaceri în cadrul mai multor companii.

În urmă cu trei ani, viața sa a luat o turnură semnificativă odată cu mutarea în Republica Moldova. Împreună cu soția sa, Zoe, originară din România, profesoară de franceză și spaniolă, a fondat organizația caritabilă „Hope4”, dedicată combaterii efectelor sărăciei, traficului de persoane, consecințelor conflictelor și dezastrelor naturale.

Lomas crede în puterea sportului de a inspira tinerii, motiv pentru care organizația sa a sponsorizat numeroase evenimente sportive din Moldova și Ucraina. În prezent ajută nu doar familiile sărace din Republica Moldova, dar susține refugiații din Ucraina care și-au găsit adăpostul în această țară.

Am vizitat oficiul organizației în Chișinău, unde în prezent este deschis un depozit cu produsele alimentare și alte lucruri necesare ucrainenilor, mulți dintre ei fiind departe de casă de aproape doi ani.

De ce a ales Moldova?

„Soția mea este româncă. Ea a crescut la Iași și a venit în Republica Moldova în calitate de traducător pentru mai mulți ani. A îndrăgit această țară. Eu sunt un om de afaceri, niciodată nu mi-am văzut viața în domeniul umanitar. Soția mea a fost însă marcată de necesitățile oamenilor din Moldova. Cu șase ani în urmă ea m-a întrebat ce cred eu despre posibilitatea de a locui în Moldova”, povestește Chris Lomas.

Utilizând-și contactele de afaceri din întreaga lume, Lomas împreună cu echipa „Hope4” încearcă să schimbe viețile a zeci de mii de familii din Moldova și, de doi ani, și a multor refugiați ucraineni.

O atenție deosebită este acordată copiilor, iar organizația încearcă să asigure haine de iarnă pentru cei care nu-și permit. „Se întâmplă des, ca într-o situație dificilă cum este cea provocată de războiul din Ucraina, micuții să fie uitați”, spune britanicul.

Și carieră de scurtă durată în televiziune l-a ajutat pe Lomas să-și construiască această rețea de contacte de care acum se folosește în activitatea de caritate.

„Eu am apărut la postul de televiziune BBC, în show-ul cu denumirea „Dragons’ Den, Shark Tank”. Acolo era o cameră cu antreprenori, investitori. Am fost în „Dragons’ Den” cu propriul meu produs în 2007. Lor nu le-a plăcut ideea mea, însă lor le-a plăcut de mine. Și asta este important, pentru că personalitatea face totul. Experiența mea la televiziune, în „Dragon’s Den” m-a adus în spațiul public”, povestește Lomas.

Ambiția lui Chris Lomas este ca „Hope4” să fie recunoscută ca una dintre cele mai mari organizații caritabile din lume, prin impactul său, schimbând modul în care funcționează caritatea și conectând oamenii și afacerile.

„Noi le adresam o întrebare simplă: De ce aveți nevoie?. Cu suportul comunității mele de business, noi cumpăram pentru ei orice: frigidere, cuptoare cu microunde, mașini de spălat”, povestește omul de afaceri.

Lomas susține că deși „Hope4” oferă produse alimentare și îmbrăcăminte, ambiția principală este de a crea condițiile pentru ca oamenii să poată să-și organizeze singuri viața, fără a depinde de ajutoare.

„Învață un om să pescuiască” - este principiul organizație, susține Chris. În mod concret, refugiații pot obține consultanță pentru a găsi un loc de muncă în Republica Moldova sau să-și dea copiii la școală.

În ajutorul lui Lomas este și Olena, tot refugiată din Ucraina, care a decis ca va rămâne în Moldova cu copii săi pentru întotdeauna. „Eu am venit în Moldova cu copiii mei în prima zi de când a început războiul. Noi am trecut pe jos hotarul și am rămas la o familie care ne-a primit aici. La început am rămas pentru câteva zile, iar ulterior, am decis să rămânem pentru totdeauna. Copiii mei învață aici, eu lucrez și ajut ucrainenii care de asemenea se află în Moldova”, spune Olena.

Deși mulți încep să se „obișnuiască” cu războiul în statul vecin, Lomas menționează că probleme refugiaților nu au dispărut, deși statul Republica Moldova alocă plăți lunare și alte tipuri de sprijin pentru cetățenii ucraineni.

Peste 100 de mii de refugiați ucraineni se află în Moldova, o țară care numără 3 milioane de locuitori.

„Oamenii mă întreabă destul de des, dacă cred că situația refugiaților se îmbunătățește ori se înrăutățește. Eu cred că situația devine mai complicată, pentru că multe agenții pleacă din Moldova din cauză că nu mai au bugete”, spune Lomas.

„Noi am venit din Odesa pe 6 august. Locuim aici, la Chișinău. În principiu, ne este foarte comod. Noi ne-am mutat, pentru că în data de 26 iulie, casa noastră a avut de suferit și noi am plecat de acolo. Suntem foarte recunoscători pentru ajutorul pe care îl primim aici”, a spus o femeie care a venit în Moldova cu doi copii ai săi.

„Prețurile pentru apartamente sunt pur și simplu ireale. În general, ajutorul care ni se acordă, este suficient”, a declarat un alt refugiat.

Chris Lomas susține că s-a convins definitiv de necesitatea misiunii sale în cadrul „Hope4”, după începutul războiului în Ucraina.

„Am fost în mijlocul bombardamentelor cu rachete. Pentru mine a fost important prin ce trec oamenii din Ucraina. Sincer, eu am înțeles că vreau să-mi dedic viața acestui scop, deoarece în Ucraina sunt femei și bărbați extraordinari, care luptă pentru libertate. Iar ceea ce pot să fac eu este să mă dedic pentru a îmbunătăți situația lor”, a declarat Lomas.

Organizația de caritate “Hope4” este în permanentă căutare de noi legături pentru a porni și alte proiecte de binefacere.