RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 19 August 2023, 08:10

HotNews.ro

0

Numărul celor ucişi sau răniţi pe câmpul de luptă din Ucraina se apropie de 500.000 de soldaţi ruşi şi ucraineni, au declarat oficiali americani pentru New York Times, marcând o creştere semnificativă a numărului de morţi în acest an, după luptele intense din estul ţării, conform The Guardian.

Răboi în Ucraina: Soldat ucrainean operând o dronă pe câmpul de luptă Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pierderile militare ale Rusiei se apropie de 300.000, susţin oficialii.

În noiembrie anul trecut, generalul Mark Milley, şeful Statului Major Interarme al armatei americane, a declarat că 100.000 de soldaţi de fiecare parte au fost ucişi sau răniţi.

Dar luptele aprige lângă Bahmut, în estul Ucrainei şi o contraofensivă ucraineană nereuşită împotriva poziţiilor fortificate ale Rusiei, au dus la pierderi semnificative de ambele părţi, dublând numărul morţilor din noiembrie.

S-a spus că Ucraina ar avea aproape 70.000 de morţi şi 100.000-120.000 de răniţi. Armata permanentă a Rusiei este de două până la trei ori mai mare decât cea a Ucrainei, iar ţara are o populaţie mai numeroasă din care să furnizeze militari pentru linia frontului.

Ucraina are aproximativ 500.000 de militari, în timp ce Rusia are peste 1,3 milioane, a estimat ziarul, inclusiv rezervişti şi paramilitari Wagner.

Ambele estimări, despre care oficialii au recunoscut că au fost speculative şi că diferă foarte mult în cadrul guvernului, ar marca un raport ridicat între morţi şi răniţi, cu un ucrainean ucis pentru fiecare alţi doi soldaţi răniţi pe câmpul de luptă.

Oficialii au spus că au estimat datele folosind „imagini din satelit, interceptări de comunicaţii, reţelele sociale şi informaţii din partea reporterilor din ţară, precum şi rapoarte oficiale din ambele guverne”.

Publicaţia a transmis că oficialii „au avertizat că cifrele privind victimele au rămas dificil de estimat, deoarece se crede că Moscova îşi subestimează în mod curent numărul militarilor morţi şi răniţi în război, iar Kievul nu dezvăluie cifre oficiale”.

Oficialii serviciilor de informaţii americane „au petrecut mult mai mult timp concentrându-se pe victimele ruseşti decât pe cele ale Ucrainei, aliatul lor”, a adăugat ziarul.

Informaţiile despre 120.000 de soldaţi ruşi ucişi sunt considerabil mai mari decât cifrele confirmate de jurnaliştii ruşi care monitorizează conflictul. Folosind date open-source, Meduza şi BBC Russian au confirmat moartea a 30.000 de soldaţi ruşi pe baza postărilor de la rude pe reţelele sociale, rapoartelor din presa locală sau declaraţii ale guvernelor locale.

Meduza şi Mediazona au estimat că 47.000 de soldaţi au fost ucişi în timpul războiului, fără a-i lua în considerare pe cei din teritoriile ocupate din estul Ucrainei.

Cifrele marchează, de asemenea, o creştere considerabilă faţă de o evaluare publicată de Agenţia de Informaţii pentru Apărare din aprilie, care spunea că Rusia a suferit până la 223.000 de victime, dar doar 43.000 de morţi pe câmpul de luptă. În mod similar, victimele ucrainene ar fi putut ajunge la 131.000 de soldaţi, se arată în document, inclusiv un maxim de 17.500 ucişi pe câmpul de luptă.

Numărul de decese poate reflecta estimările fluctuante ale numărului de soldaţi care supravieţuiesc rănilor pe câmpul de luptă. Îngrijirea medicală este rudimentară iar soldaţii sunt adesea evacuaţi în condiţii haotice în spitale şi puncte de ajutor. Ruşii recrutaţi din închisoare pentru a lupta în Ucraina au spus că erau adesea trimişi în atacuri frontale împotriva poziţiilor fortificate şi abandonaţi pe câmpul de luptă dacă erau răniţi.

(Sursa:news.ro)