RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 26 Iulie 2023, 19:18

1

Kremlinul a declarat miercuri, după ce guvernul Maiei Sandu a anunțat reducerea prezenței diplomatice ruse pe teritoriul țării, că „rusofobia” adesea nu găsește ecou în rândul populației din Republica Moldova, dar că liderii de la Chișinău rup toate legăturile cu Moscova, relatează TASS.

Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului (dreapta, jos) Foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

„Rusofobia este în prezent încurajată în mod activ în Moldova dar nu găsește adesea teren fertil printre oameni. Oamenii, în măsura în care știm, sunt puțin predispuși la astfel de manifestări ale rusofobiei. Conducerea în sine [a Republicii Moldova] taie toate legăturile. Este o situație proastă”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

El a spus că decizia guvernului pro-occidental de la Chișinău de a reduce numărul personalului misiunii diplomatice ruse este „o continuare a politicii ostile a actualei conduceri a republicii [Moldova]” față de Rusia.

„Din păcate, Chișinăul aduce intenționat relațiile noastre într-o stare foarte deplorabilă. În acest sens, ne putem exprima doar regretul”, a deplâns purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin.

„Dar, desigur, astfel de măsuri nu rămân fără reciprocitate, conform regulilor diplomatice”, a amenințat el.

Kremlinul, supărat pe decizia Republicii Moldova de a reduce numărul de diplomați ruși

Comentariile lui Peskov vin după ce miercuri dimineața ministrul afacerilor externe şi integrării europene de la Chișinău, Nicu Popescu, a anunțat că guvernul moldovean va limita numărul diplomaţilor din Rusia acreditaţi la Chişinău.

„Timp de mai mulţi ani, chiar decenii, am asistat şi am fost ţinta unor tipuri de activităţi din partea Federaţiei Ruse şi politici destul de ostile. O parte erau realizate inclusiv prin intermediul ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău. Chiar recent am văzut informaţii cu un număr excesiv de antene”, a spus Nicu Popescu, care este și vicepremier al guvernului moldovean.

„Atunci când o bună parte din prezenţa diplomatică a altei ţări este îndreptată spre eforturile de destabilizare a ţării noastre şi acţiuni care nu ţin de modalităţile standard de acţiune a unor servicii diplomatice, am ajuns, de comun acord cu instituţiile şi decidenţii politici, la necesitatea limitării numărului de diplomaţi acreditaţi din Federaţia Rusă în Republica Moldova”, a explicat acesta decizia.

Amintim că președintele moldovean Maia Sandu și alți oficiali de rang înalt de la Chișinău au acuzat în mod repetat Rusia de tentative de destabilizare a Republicii Moldova după declanșarea războiului din Ucraina, o țintă predilectă a eforturilor Moscovei reprezentând-o minoritatea rusă a țării.

În ultimele luini atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană, au impus sancțiuni împotriva unor persoane și oficiali suspectați de aceste tentative de destabilizare a țării vecine, printre cei sancționați numărându-se oligarhii Vlad Plahotniuc și Ilan Șor.

Despre cel din urmă se crede că are un rol central în planurile Moscovei de a destabiliza Republica Moldova.

Chișinăul, în centrul eforturilor de spionaj ale Moscovei

Decizia guvernului moldovean de a reduce prezența diplomatică rusă de pe teritoriul țării a venit la doar o zi după ce o investigație comună realizată de televiziunea Jurnal TV de la Chișinău şi site-ul independent rus The Insider a identificat pe acoperișurile ambasadei ruse din capitala moldoveană 28 de antene, capabile să capteze orice tip de semnale la distanţă lungă.

În aprilie, jurnaliştii mai multor publicaţii din Europa au publicat o investigaţie despre echipamentele de comunicaţii şi spionaj montate pe acoperişurile ambasadelor Rusiei din Occident. În vârful clasamentului se afla reprezentanţa de la Bruxelles, pe al cărei acoperiş erau 17 antene, după cum relata și ziarul Le Monde la momentul respectiv.

Jurnaliştii francezi susţineau că Bruxelles-ul a devenit una dintre principalele ţinte ale spionilor ruşi, deoarece acolo se află sediile UE şi ale NATO.

Pornind de la această anchetă, Jurnal TV a descoperit că ambasada rusă de pe bulevardul Ştefan cel Mare din Chișinău surclasează detaşat capitala Belgiei.

Cele mai multe antene, 13, sunt antene parabolice. Sunt şi o serie de echipamente de frecvenţă înaltă, foarte înaltă sau ultra înaltă, care, conectate la tehnică specială, sunt capabile, potrivit specialiştilor, să intercepteze conversaţii de pe telefonul mobil, date Wi-Fi şi comunicaţii la distanţă lungă.

În plus, toate aceste tehnologii funcţionează în apropiere de principalele instituţii ale statului moldovean. Între Ambasada Rusiei şi Parlament sunt, de pildă, circa 800 de metri.

Urmărește ultimele evoluții din a 518-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.