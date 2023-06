RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 09 Iunie 2023, 21:25

Bucăţi din casele distruse de prăbuşirea barajului Nova Kahovka din regiunea ucraineană Herson ajung pe ţărmul Mării Negre, în Odesa, potrivit lui Oleksii Goncearenko, membru al parlamentului ucrainean, relatează CNN, potrivit News.ro.

strazi din Hersonul inundat Foto: LIBKOS / AP / Profimedia

Goncearenko a distribuit pe reţelele sociale videoclipuri despre care a spus că au fost filmate pe Plaja Delfinului, în apropierea universităţii din oraş.

"Portul din Odesa este acolo. Şi priviţi: Este o casă. Casa este eşuată pe ţărm", a spus el într-un videoclip.

This roof of an ordinary peaceful house from Nova Kakhovka or Kherson, which ended up on the beach in Odesa! Look at the scale of the disaster! This is the destruction of the civilian population, this is genocide! This is the destruction of nature and ecology, this is ecocide! pic.twitter.com/xXXuShxx2Q

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) June 9, 2023

Parlamentarul a arătat bucăţi din casă, inclusiv acoperişul şi un perete, spunând că "au fost aduse de mare". De la hidrocentrala din Herson până în oraşul port de la Marea Neagră sunt aproximativ 100 de kilometri.

Now I am in Odesa, one hundred miles from Kherson and the Kakhovskaya hydroelectric power station. And on the beach in Odesa, the roof of the house and a piece of the wall sailed! Have you ever seen the roof of a house on the beach? And Russia did it all! pic.twitter.com/Mv019hBADb — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) June 9, 2023

Prăbuşirea barajului este unul dintre cele mai mari dezastre industriale şi ecologice din Europa din ultimele decenii. O suprafaţă de cel puţin 600 de kilometri pătraţi din sudul regiunii Herson a fost inundată. Catastrofa a distrus sate întregi, a inundat terenuri agricole, a privat zeci de mii de oameni de energie electrică şi apă potabilă şi a provocat daune masive mediului.

Este încă imposibil de spus dacă barajul s-a prăbuşit pentru că a fost vizat în mod deliberat sau dacă breşa ar fi putut fi cauzată de o defecţiune structurală. Rusia şi Ucraina se învinovăţesc reciproc pentru provocarea acestei catastrofe.

Serviciul de securitate internă al Ucrainei a declarat vineri că a interceptat o convorbire telefonică care dovedește că forțele rusești au aruncat în aer centrala hidroelectrică și barajul Kahovka din regiunea Herson din sudul Ucrainei.

Pericolul în zona coastei de sud a Ucrainei a crescut, deoarece minele dislocate de prăbușirea barajului Nova Kakhovka ar putea fi transportate în Marea Neagră, a declarat vineri un purtător de cuvânt al armatei ucrainene.

În ceea ce privește numărul morților în urma inundațiilor din zonele Ucrainei controlate de guvernul de la Kiev, bilanțul a crescut la cinci, dintre care 4 în regiunea Herson, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne pe Telegram.

