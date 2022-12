RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 14 Decembrie 2022, 18:24

HotNews.ro

Câteva sute de pușcași marini ar fi desfășurat misiuni sub acoperire într-un "mediu extrem de sensibil" înainte de începerea războiului și în timpul războiului din Ucraina pentru a evacua diplomați și apoi pentru a asigura protecția acestora la restabilirea misiunii diplomatice, a dezvăluit Robert Magowan, fostul comandant general al Royal Marines, într-un articol pentru "Globe and Laurel", jurnalul oficial al puşcaşilor marini, relatează "The Times".

Robert Magowan Foto: Africa Collection / Alamy / Alamy / Profimedia

Este pentru prima dată când un ofiţer recunoaşte implicarea britanicilor în operaţiuni speciale în Ucraina ce implică "un nivel ridicat de risc politic şi militar".

Totodată, Marea Britanie ar fi desfăşurat experţi în securitate cibernetică pentru a proteja ministerele ucrainene critice.

Specialiştii au lucrat de la distanţă, în numele guvernului britanic, pentru a contracara atacurile din februarie, mai scrie "The Times", potrivit News.ro.

Aproximativ 350 de puşcaşi marini dintr-un regiment specializat, Comando 45, au părăsit "într-un termen foarte scurt" un exerciţiu care avea loc în Norvegia, în ianuarie, pentru a evacua în Polonia personalul ambasadei britanice din Kiev, în momentul în care devenise clar că trupele ruseşti se adună la graniţe pentru o invazie, a povestit Robert Magowan.

Puşcaşii marini s-au întors apoi în aprilie "pentru a restabili misiunea diplomatică, asigurând protecţia personalului esenţial", după ce Vladimir Putin şi-a retras forţele din regiunea Kievului, a precizat el.

"În timpul ambelor faze, comandourile au sprijinit alte operaţiuni sub acoperire într-un mediu extrem de sensibil, cu un nivel ridicat de risc politic şi militar", a adăugat Robert Magowan.

Pe lângă faptul că au desfăşurat operaţiuni speciale în Ucraina, puşcaşii marini au fost lăudaţi de Magowan pentru rolul pe care l-au avut în sprijinirea pregătirii forţelor armate ale Kievului. "Alături de o apărare mai largă, am fost puternic implicaţi în instruirea a sute de militari ucraineni pe parcursul acestei veri. De asemenea, plănuim să instruim puşcaşii marini din Ucraina", a declarat Magowan.

Forţele speciale britanice au fost trimise în Ucraina încă din 2015 pentru a antrena armata ucraineană, dar s-au retras în februarie, înainte de invazia rusă, pentru a evita o confruntare directă cu armata rusă.

Cu cartierul general la Arbroath, pe coasta Mării Nordului, Grupul de Comando 45 este specializat în războiul arctic. Unitatea de mărimea unui batalion a fost implicată în anii '80 în conflictul dintre Marea Britanie şi Argentina din Insulele Malvine - Falklands, când comandourile au luat parte la bătălia pentru Port Stanley. Unitatea a participat, de asemenea, la acţiuni în Irak şi Afganistan.