Malcolm Nance, un analist specializat în terorism și care este frecvent invitat la MSNBC, a anunțat că se alătură luptei Ucrainei împotriva Rusiei, scrie Variety.com.

Puscasii marini ucraineni Foto: Captura YouTube

„Cu cât vedeam mai multe imagini din războiul care se desfășoară, cu atât mai mult mă gândeam că e vremea să trecem la fapte”, a spus Nance.

Nance, care este directorul executiv al think tank-ului The Terror Asymmetrics Project, se va alătura astfel celor circa 20.000 de oameni din 52 de țări care sprijină armata ucraineană în lupta cu rușii.

„Am petrecut destul de mult timp în Ucraina înainte de război. Am prieteni în Donețk care erau în armata ucraineană, oameni care ne scriau și ne spuneau: „Nu credem că vom supraviețui în seara asta. Am fost loviți de peste 500 de ori'”, a spus Nance când Reid a întrebat de ce a decis să se alăture luptei.

„În urmă cu aproximativ o lună, m-am alăturat Legiunii Internaționale și sunt aici pentru a ajuta această țară să lupte în acest război de exterminare. Acesta este un război existențial, pe care Rusia l-a provocat și în care sunt uciși în masă civili”, mai spune el.

Fost subofițer al Marinei SUA, Nance este și autorul mai multor cărți, printre care “Defeating ISIS: Who They Are, How They Fight, What They Believe” sau “The Plot to Hack America.”