Sâmbătă, 24 Februarie 2024

HotNews.ro

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat la Prima TV, că urăşte „acest stat artificial numit Republica Moldova” şi a explicat că ţara vecină nu va intra niciodată în Uniunea Europeană şi că acest lucru nu înseamnă unificare, ci că am fi precum Germania şi Austria.

George Simion, la protestul AUR Foto: AGERPRES

George Simion a fost întrebat sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de ce este interzis în Republica Moldova.

„Pentru activitatea mea unionistă. E subiectul săptămânii. Toată lumea ştie. Toată viaţa mea am fost interzis în Republica Moldova. A anunţat premierul, premierul Recean la solicitarea premierului Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, în loc să urmărească obiectivul unionist al naţiunii române, se ocupă să-şi discrediteze adversarii politici. Eu am o interdicţie şi în Ucraina. Nu vorbeşte nimeni despre extremism. Kelemen Hunor are interdicţie în Ucraina, de exemplu, pentru că a făcut aceeaşi greşeală, ca să zic aşa, pentru că a vorbit despre minoritatea maghiară ale cărei drepturi nu sunt respectate, n-a fost lăsat să intre. Eu am vorbit despre masacrul de la Fântâna Albă şi de la Lunca comis în Al Doilea Război Mondial de sovietici, majoritatea ucraineni. Am spus că ar trebui să-şi asume responsabilitatea şi autorităţile de la Kiev şi m-am trezit cu această interdicţie în Republica Moldova. A spus premierul că eram bănuit că destabilizez situaţia”, a afirmat preşedintele AUR, citat de news.ro.

Simion a mai fost întrebat dacă nu crede în varianta ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană şi astfel să ne reîntregim în comunitatea europeană.

„Proiectul european are dificultăţile sale în momentul ăsta. Republica Moldova nu va intra niciodată în Uniunea Europeană şi asta nu înseamnă reunificare de facto, înseamnă că suntem precum Germania şi Austria. Ori pe noi românii de pe ambele maluri ale Prutului ne-au despărţit doi criminali ai istoriei, doi dictatori, Stalin şi Hitler prin pactul Ribbentrop-Molotov şi cred că soluţia este în actualele tratate internaţionale, în actualele alianţe din care facem parte, o unire paşnică precum au făcut-o germanii. (…) Nu contravine niciunui tratat, atâta timp cât acest lucru se face prin voinţa părţilor. Nu vor domnii de la Chişinău, m-au expulzat, vor să aibă propriul stat, vor să aibă guvern, parlament, preşedinte, vor să aibă propriile graniţe, vor să îi sprijine de la Alexander Soros la Banca Mondială şi la alţi indivizi care ţin Republica Moldova nu pe o orbită românească în momentul ăsta, ci pe o orbită nemţească, pe o orbită care ţine de sferele de influenţe internaţionale. Dar în acest moment, statul Republica Moldova nu are aceste elemente româneşti ale statalităţii sale”, a explicat liderul AUR.

Federaţia Rusă a încălcat orice tratat internaţional intrând cu tancurile şi cu bombele în Ucraina

George Simion a fost întrebat și dacă nu ar vrea să câştige Ucraina războiul şi dacă acest lucru nu ar fi bun pentru România.

“Astea sunt divergenţele lor între Ucraina şi Rusia. Cu siguranţă aş vrea să se respecte dreptul internaţional şi cu siguranţă Federaţia Rusă a încălcat orice tratat internaţional intrând cu tancurile şi cu bombele în Ucraina. Ce mi-aş dori, vă spun sincer, este pace şi închiderea oricărui conflict ca să oprim o eventuală viitoare ascensiune a Federaţiei Ruse, care de când se ştie, doar asta a făcut, mai ales în ultimii 30 de ani, a creat conflicte îngheţate”, a declarat Simion.

El a precizat că primul astfel conflict îngheţat a fost creat în Tighina.

“Şi primul l-a creat pe pământ românesc în cetatea Tighina, pe care ei o numesc Bender, cetatea lui Ştefan cel Mare, prin conflictul din 1992, din Transnistria, din regiunea transnistreană. După aceea a continuat Abhazia, Oseţia în Georgia, episodul ocupării Crimeei în 2014 şi au continuat cu Doneţk şi Lugansk. Ei asta fac. Cine nu-i înţelege pe ruşi, nu vede un mod de operare şi totodată nu-i blochează la timp, e cazul Germaniei pentru că şi pe vremea doamnei Merkel şi acum, pe vremea domnului Olaf Scholz, în continuare Germania şi Rusia, şi istoric Germania şi cu Rusia au avut o relaţie din asta de la iubire la ură. Şi Germania a susţinut şi e dependentă de gazele ruseşti şi de resurse”, a mai afirmat liderul AUR.