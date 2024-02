POLITIC Vineri, 09 Februarie 2024, 16:17

Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, tatăl patronului stației GPL din Crevedia unde s-a produs anul trecut o explozie devastatoare în urma căreia mai multe persoane și-au pierdut viața, a anunțat vineri, că va candida pentru un nou mandat la primăria Caracal din partea PSD.

Ion Doldurea, primarul din Caracal Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prezent la conferința de presă în care a făcut anunțul, deputatul PSD Adrian Chesnoiu a susținut că edilul nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului atunci când a decis să se autosuspende din funcţiile politice şi are „întreaga susţinere” a social-democraţilor din municipiu şi judeţ.

Ion Doldurea a argumentat că a hotărât să candideze deoarece implementarea mai multor proiecte cu finanţare europeană ale Primăriei Caracal, în valoare de peste 100 milioane de euro, va începe anul acesta şi urmează să fie depuse alte proiecte în valoare totală de 70 de milioane de euro.

„Dacă acum un an de zile, doi ani, spuneam 'e ultimul meu şi singurul mandat de primar', acum vă spun cu certitudine că voi candida. Nu mi-a fost uşor să iau decizia, nici când am candidat prima dată şi nici acum, dar sunt foarte hotărât să candidez, pentru că proiectele pe care noi le avem în Caracal în momentul acesta, sunt 107 milioane euro lucrări pe bani europeni sau naţionali, sunt contractele semnate şi multe dintre ele sunt deja licitate şi vor începe chiar acum. La 1 martie, aprilie, vom începe lucrările şi vom propune proiecte pentru ADR Oltenia de cel puţin 70 milioane euro. Adică dacă ne iese asta, vă daţi seama că vom putea spune că ne-am făcut datoria faţă de cetăţeni şi programul pe care-l aveţi acolo (programul electoral din 2020 n.r.) şi pe care l-am scris împreună cu echipa în 2020 îl urmărim cu foarte mare atenţie, sunt foarte multe lucruri care au fost cu mult, cu mult depăşite, deci candidez", a declarat Ion Doldurea, citat de Agerpres.

Deputatul PSD de Olt Adrian Chesnoiu, prim-vicepreşedinte al PSD Caracal, a declarat că răspunsul primarului privind candidatura pentru un nou mandat este urmare a discuţiilor din organizaţia locală de partid.

„Domnul primar este membru PSD şi nu şi-a pierdut niciodată calitatea de membru PSD. A luat o decizie unilaterală de a se autosuspenda din toate funcţiile deţinute în PSD Caracal şi PSD Olt, iar decizia unilaterală de a reveni îi aparţine în totalitate şi când va fi momentul o va anunţa, cu aceeaşi stimă şi principialitate cum v-a răspuns acum la întrebare. Şi faptul că v-a răspuns onest că va candida este rodul discuţiilor pe care le-am avut în interiorul organizaţiei şi se bucură de întreaga susţinere a colegilor noştri din PSD Caracal, din PSD Olt şi cred că şi din PSD naţional”, a declarat Adrian Chesnoiu.

Anul trecut, la finalul lunii august, după explozia de la Crevedia, primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, a anunţat, într-o postare pe Facebook, că a luat decizia de a se suspenda din calitatea de membru al PSD şi, implicit, din orice altă funcţie politică deţinută.

„Având în vedere situaţia creată, deşi nu am şi nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD şi, implicit, din orice altă funcţie politică deţinută”, a scris edilul pe pagina sa de Facebook în august 2023.