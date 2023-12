POLITIC Duminică, 17 Decembrie 2023, 13:26

USR are peste 400 de amendamente la proiectul bugetului de stat pe anul 2024, care „ar repara într-o bună măsură jaful PNL şi PSD”, a anunţat duminică purtătorul de cuvânt al Uniunii Salvaţi România (USR), Ionuţ Moşteanu.

Ionut Mosteanu Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

„Avem peste 400 de amendamente la care am lucrat zilele astea. Le mulţumesc tuturor colegilor pentru mobilizare. 400 de amendamente care ar repara într-o bună măsură jaful făcut de PNL şi PSD. Vom vedea mâine în comisii, la dezbateri. (...) Am corectat ce trebuia corectat pe fiecare sector pe fiecare minister", a spus Moşteanu într-o conferinţă de presă pe tema bugetului pentru 2024, conform Agerpres.

Potrivit lui Moşteanu, proiectul de buget pe 2024 este „doar un flyer electoral pentru Ciucă şi Ciolacu”:

„Constatăm că acest buget este doar un flyer electoral pentru Ciucă şi Ciolacu, un buget care nu are nicio legătură cu situaţia şi nevoile reale din societate, cu respectarea legilor în vigoare. Este un buget care are o gaură de aproximativ 41 de miliarde în total. Au subestimat ca şi anul trecut încasările cu aproximativ 20 de miliarde (...) Gaura asta din buget pe care ei se fac că nu o văd înseamnă două autostrăzi de peste 100 km care traversează munţii, autostrăzi pe care le acceptăm de 34 de ani şi despre care PSD şi PNL ne spun că nu sunt bani. (...) Au estimat 80 de miliarde deficit, dar vor avea 120 şi ceva de miliarde, spun asta experţii. (...) Doar îl fac fericit pe Ciolacu înainte de an electoral şi îi pun la dispoziţie acest mare flyer electoral care se cheamă legea bugetului de stat”.

Guvernul a aprobat, joi seară târziu, Legea bugetului de stat, acesta urmând să fie dezbătut săptămâna viitoare de Parlament în procedură de urgenţă. Reamintim că documentul a fost aspru criticat de comunitatea economiștilor, în frunte cu Consiliul Fiscal, care a transmis un avertisment dur cu privire la proiect.

În nota de fundamentare care însoțește documentul, Guvernul dă vina pe conflictul armat ruso-ucrainian, pe criza energetică și pe inflația pronunțată, care ar fi condus la adâncirea deficitului bugetar, deși admite în același document că veniturile bugetului general consolidat nu au reușit să atingă nivelul programat. Acest lucru se datorează atât nerealizării veniturilor încasate din economia internă, dar mai ales pe fondul nerealizării veniturilor programate a fi atrase din fondurile externe nerambursabile.