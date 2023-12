POLITIC Marți, 12 Decembrie 2023, 00:14

HotNews.ro

1

Premierul Marcel Ciolacu a răspuns luni seară, într-un interviu la Digi24, unor întrebări adresate de liderul PNL, Nicolae Ciucă, pe tema taxelor şi a Pilonului II de pensii, dar a menţionat că aceste întrebări „puse de consultanţi” sunt o surpriză pentru el, având în vedere că este vorba despre subiecte convenite deja în coaliţie.

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă Foto: AGERPRES

Prezent în studioul Digi24, premierul Marcel Ciolacu a primit mai multe întrebări transmise de către liderii principalelor partide parlamentare, relatează Agerpres. Astfel, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, l-a întrebat pe prim-ministru dacă este de acord cu menţinerea angajamentului de a nu mări taxele şi impozitele în 2024, de a nu modifica Pilonul II de pensii şi de a majora salariile pentru profesori, astfel încât în 2024 să ajungă la 50% din grila nouă de salarizare.

„Îmi plăcea mai mult domnul Nicolae Ciucă cel natural, adevăratul Nicolae Ciucă. Întrebările puse de consultanţi sunt o surpriză pentru mine, mai ales în vocea domnului Nicolae Ciucă, ştim cu toţii foarte bine. (...) Domnul ministru al Finanţelor este de această dată de la PNL. Doamna ministră de la Educaţie este de la PNL. Presupun că au fost nişte întrebări retorice”, a răspuns Marcel Ciolacu.

De asemenea, premierul a subliniat că este un susţinător al Pilonului II de pensii şi că România s-a angajat prin PNRR că va majora de la 1 ianuarie 2024 contribuţia salariaţilor pentru Pilonul II la procentul de 4,75%, iar el nu ar fi putut să aplice o amânare a acestui termen fără miniştrii PNL, dar şi fiindcă este conştient de încălcarea angajamentului din PNRR faţă de Comisia Europeană. El a arătat că deşi din zona Ministerului de Finanţe a apărut ideea amânării termenului de aplicare a procentului de 4,75% pentru contribuţia la Pilonul II, decizia politică este la coaliţie şi la cei doi copreşedinţi ai acesteia.

„Eu cred în sistemul paralel de pensii. Eu, Marcel Ciolacu, cred în acest sistem. (...) Noi ne-am angajat un jalon, pe care l-am îndeplinit. Noi, în coaliţie, am hotărât că se aplică de la data de 1 ianuarie 2024. Dacă eu modific data - şi lucrul acesta nu puteam să îl fac singur, decât împreună cu miniştrii PNL, ca să îi răspund şi retoric domnului Ciucă - Comisia venea şi spunea: 'Domnule Ciolacu, vedeţi că jalonul din cererea de plată numărul 1, pe care l-aţi îndeplinit, şi noi v-am dat banii pentru el, vedeţi că vă luăm banii înapoi, fiindcă între timp dumneavoastră aţi făcut modificări la jalon'. Cui să îi treacă prin cap aşa ceva? Dacă cineva a gândit în ANAF sau în Finanţe, a gândit ca şi tehnician, ca angajat. Nici nu pot să îi reproşez acelui om acest lucru. Categoric că nu îi voi reproşa, nici ministrului nu pot să îi reproşez. Dar decizia politică e la noi, la copreşedinţii acestei coaliţii. Nici nu s-a pus în discuţie acest element”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu: „I-am spus lui Boloş: Tu produci mai mult decât putem noi citi. Opreşte-te!”

El a menţionat şi faptul că angajaţii de la Finanţe primesc un spor de confidenţialitate şi a menţionat că propunerile acestora intră în aplicare doar în măsura în care sunt susţinute politic de către coaliţie. Pe de altă parte, premierul a afirmat că ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, „produce” foarte multe modificări.

„Există nişte oameni de la ANAF, cei de la Finanţe... De exemplu, domnului Boloş nu e prima oară când i-am spus: "Tu produci mai mult decât putem noi citi. Ai şapte modificări la celebra ordonanţă 'Trenuleţ', cum se numeşte, care se dă înainte de bugetul de stat. Opreşte-te!" Totuşi, angajaţii de la Finanţe au un spor de confidenţialitate. Nu poţi să iei documentele să le dai pe surse presei. Pentru că faci rău. Ce produc dânşii, pe urmă vine la decizia politică, cum este normal. România, guvernul de coaliţie şi-a asumat că va creşte procentul la Pilonul II la 4,75. O sumă importantă, să fim corecţi. Aproape un efort bugetar de 6 miliarde”, a spus premierul.

În ce priveşte o eventuală mărire a taxelor, Ciolacu a subliniat că a convenit împreună cu Nicolae Ciucă faptul că o astfel de majorare nu va avea loc.

„Nu trebuie să îi răspund la televizor pentru că am convenit împreună acest lucru. Nu am convenit de unul singur. Aşa ar fi fost elegant, să răspund: "am convenit amândoi că nu mărim taxele". Este o problemă la jalonul 206 în ce priveşte microîntreprinderile. Este în cererea de plată numărul 3 - Comisia încă nu îl consideră îndeplinit. Avem argumentele noastre, că nu putem modifica plafonul într-un an fiscal. Tocmai a fost modificat la 500.000 - tot o decizie luată de actuala coaliţie. Dar vom merge şi vom explica etapele pentru îndeplinirea acelui jalon”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Citește și: Marcel Ciolacu anunță că a negociat cu sindicatele din Educație: Salarii mai mari cu 20% pentru profesori / Ce s-a întâmplat cu doctoratul lui Ciolacu?