Premierul Marcel Ciolacu a declarat că l-ar fi rechemat la București pe ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, după reacția diplomatului în timpul vizitei oficiale pe care liderul PSD o face peste ocean.

Marcel Ciolacu Foto: Agerpres

„Nu am mai avut nicio discuţie cu domnul ambasador şi cred că o perioadă mai lungă de timp nu o să avem discuţii. În primul loc, eu am venit aici însoţit de ministra de Externe, este reprezentanta de vârf a diplomaţiei române, nu apucasem să avem discuţiile aplicate cum vor fi reprezentările în ziua următoare de aceea am şi spus că câteodată e bine să ai răbdare. Totuşi, lipsa de anvergură a domnului ambasador şi o reacţie până la urmă cred că emoţională a domniei sale nu l-a calificat pentru a fi ambasador”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o intervenţie la Antena 3, potrivit News.ro.

Întrebat dacă l-ar fi rechemat din postul de ambasador, dacă decizia ar fi fost în pixul său şi nu al preşedintelui, Ciolacu a spus: „Categoric”.

Liderul PSD presupune că ministrul de Externe, Luminiţa Odobescu, va avea o discuţie cu preşedintele României pe acest subiect.

Replici tăioase între Ciolacu și Muraru, în SUA

Reacția lui Marcel Ciolacu vine la o zi după ce Andrei Muraru s-a arătat deranjat de decizia premierului de a-l exclude de la întâlnirile politice programate în SUA.

Premierul a considerat că „nu este necesară" participarea reprezentanţilor Ambasadei la Washington la întâlnirile politice din SUA, a afirmat ambasadorul Andrei Muraru, duminică, la o recepţie în cadrul căreia şeful Executivului de la Bucureşti s-a întâlnit cu reprezentanţi ai comunităţii de români din Statele Unite ale Americii, potrivit Agerpres.

În replică, Marcel Ciolacu i-a spus că „important este să ne vedem misiunea pe care o avem fiecare".

„Rolul meu în această vizită se încheie aici. Mulţumesc echipei mele de la Washington pentru efortul depus în ultimele zile pentru a facilita întâlnirile din următoarele zile, însă domnul prim-ministru a considerat că nu este necesară participarea reprezentanţilor Ambasadei României la Washington la întâlnirile politice din următoarele zile. Acestea fiind spuse, domnule prim-ministru, nu îmi rămâne decât să vă doresc foarte mult succes dumneavoastră şi echipei guvernamentale, pentru că succesul dumneavoastră aici, în America, înseamnă succesul României. Şi în definitiv vă dorim ceea ce ne dorim cu toţii - întâlniri de substanţă, rodnice pentru pacea, prosperitatea şi securitatea românilor", a spus Alexandru Muraru, în intervenţia sa la eveniment.

Ulterior, diplomatul a adăugat că a făcut „o constatare".

„O să îmi permit... cred că domnul ambasador e mai tânăr decât mine, cred că cea mai mare calitate în politică este răbdarea. Nu cred că este mare diferenţă între politică şi diplomaţie şi sunt ferm convins că domnul ambasador nu şi-a pierdut încă răbdarea, cum nici eu n-am făcut-o de multe ori şi în contexte mai dificile. Important este să ne vedem misiunea pe care o avem fiecare într-un moment important pentru România şi mai puţin pentru interesele noastre sau viziunile noastre personale", a arătat premierul.

Cine este Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA

Andrei Muraru a fost timp de 7 ani consilierul președintelui Klaus Iohannis, înainte de a fi numit în 2021 ambasador al României în Statele Unite ale Americii.

Născut în 1982, este absolvent al Facultății de Istorie (2005), licențiat al programului de master „Românii și Europa” (2007) și doctor în Istorie (2011) al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (sursa - presidency.ro).

A lucrat în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) încă de la înfiinţare (2006), ocupând diferite poziții, de la expert-cercetător la președinte executiv (2012-2014). În perioada 2006-2009, a fost consilier la Cancelaria Primului-ministru şi consilier al directorului general al Arhivelor Naţionale ale României. A fost membru al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune (2014).

Andrei Muraru este lector universitar în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană) şi cercetător ştiinţific III la Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.