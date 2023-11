POLITIC Sâmbătă, 25 Noiembrie 2023, 19:32

Fostul premier Victor Ponta a fost reales, sâmbătă, preşedinte al Pro România în urma congresului partidului care s-a desfăşurat la Bucureşti. De asemenea, europarlamentarul Corina Creţu a fost aleasă preşedinte al Consiliului Naţional al formaţiunii, iar Alin Văcaru va fi secretar general, scrie Agerpres.

Victor Ponta Foto: Inquam Photos - Ilona Andrei

Prim-vicepreşedinţii aleși sunt Mădălina Ciubotaru, Adrian Duicu, Bogdan Ivan şi Florin Stancu, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a partidului.

„Vrem în 2024 să oferim pentru acei oameni din România care vor altceva decât e acum o variantă şi ne vom lupta mai bine pentru ideile în care credem”, a declarat Victor Ponta în cadrul evenimentului, conform News.ro.

Victor Ponta este consilierul politic al lui Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu l-a numit consilier onorific pe fostul prim-ministru PSD Victor Ponta, care a demisionat în urma tragediei din Colectiv. Fostul președinte al PSD a cochetat cu AUR, în ultimul an, și declara, în februarie, după o întâlnire cu George Simion, că este „deschis să sprijine, pe zona economică, orice proiect al PSD sau AUR”.

Acum, Ponta spune că vrea să îl „ajute” pe Marcel Ciolacu, care s-a „purtat foarte frumos cu el” și că relația cu George Simion s-a încheiat.

Despre o revenire în PSD, Ponta spune că nu a disutat cu Ciolacu, dar că el e social-democrat și e normal să își dorească asta.

„Vreau să-l ajut pe domnul Ciolacu, care s-a purtat foarte frumos cu mine și îl voi consilia în probleme economice internaționale. În ultimii opt ani, niciun premier nu s-a ocupat de relațiile economice externe și tocmai aici cred că pot colabora cu premierul și îl pot ajută cu expertiza mea”, a declarat Victor Ponta pentru HotNews.ro.

„Relația cu George Simion s-a încheiat”

Victor Ponta a spus că îl va consilia pe Marcel Ciolacu strict pe probleme economice și că nu va fi remunerat pentru această funcție.

„Cred că relațiile pe care le-am construit în ultimii ani pe plan extern îl vor ajuta pe Marcel Ciolacu în acest sens, să devină un premier cunoscut pe plan extern, cu partenerii economici și din afara UE”, a mai afirmat fostul lider al PSD.

Întrebat de HotNews.ro despre relația sa cu AUR, partid cu care a cochetat în ultimul an, Victor Ponta a spus că aceasta s-a încheiat: „Relația cu George Simion și cu AUR s-a încheiat. Am discutat și l-am sfătuit pe Simion și văd că AUR are acum un program economic public. Mă voi ocupa strict de proiectul pe care îl am acum cu premierul Marcel Ciolacu”.

„Asta fac: dau consultanță de business”

Fost președinte al PSD din 2010 și până în 2015 și copreședinte al USL alături de Crin Antonescu, Victor Ponta a fost premier din mai 2012 și până în noiembrie 2015, când a demisionat la presiunea străzii, în urma tragediei din Colectiv.

Ponta a fost exclus din PSD în iunie 2017, după ce partidul condus atunci de Liviu Dragnea i-a retras sprijinul politic premierului de atunci Sorin Grindeanu, care a refuzat să demisioneze și l-a numit pe Ponta șef al Secretariatului General al Guvernului.

După alegerile parlamentare din 2020, când Pro România nu a mai reușit să intre în Parlament, Victor Ponta s-a retras din politică. În ianuarie 2021 și-a deschis o firmă de consultanță economică.

„Asta fac: dau consultanță de business. Firmelor din afară, nu din România. Îmi spun părerea despre ce se întâmplă pe piețele din estul Europei. Nu dau consultanță politică, doar economică”, declara Victor Ponta, într-un interviu pentru Digi24.ro.