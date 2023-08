POLITIC Sâmbătă, 19 August 2023, 14:36

Fostul premier Victor Ponta a transmis, sâmbătă, într-un mesaj pe Facebook, că este mulţumit de faptul că a fost numit consilier onorific în domeniul relaţiilor economice internaţionale. El a adăugat că şi haterii săi spun că a fost cel mai bun prim-ministru pentru zona economică şi i-a îndemnat pe cei care nu îl plac pe actualul şef al Executivului şi liderul PSD Marcel Ciolacu să meargă să lucreze cu alți lideri politici.

Victor Ponta Foto: Inquam Photos - Ilona Andrei

„Back în business! Dacă am ocazia să fac ceva concret nu mă mulţumesc să stau pe margine bosumflat şi să critic tot. Dacă pot să fiu într-o echipă în care sunt apreciat nu trebuie să fiu eu Căpitan - ştiu să joc şi în atac şi în apărar. Dacă şi haterii mei spun că am fost cel mai bun premier pentru zona economică de ce să nu aplic ce am învăţat atunci şi, în plus, ce am văzut în ultimii ani, în zona privată (unde ar trebui să lucreze măcar puţin toţi cei care conduc mari instituţii publice)”, a scris Victor Ponta, sâmbătă pe Facebook, notează news.ro.

El a spus că va fi mulţumit, dacă va reuşi să sprijine proiectele prin care vor veni mai mulţi bani în România.

„Dacă reuşesc să sprijin proiecte prin care mulţi bani vin în România (să mai compenseze banii mulţi care pleacă) câştigăm toţi şi sunt mulţumit. Dacă îmi folosesc relaţiile internaţionale ca să ştie vecinii şi partenerii noştri că România are din nou, după 8 ani, un prim-ministru (nu doar un preşedinte absent) cred că fac ceva bun. Dacă ştiu să explic cu subiect şi predicat oamenilor ce gândesc şi ce fac şi asta îi supără pe gângavii şi analfabeţii care transpiră când văd un ziarist sau un alegător - e un câştig mare”, a mai precizat Ponta.

Acesta i-a îndemnat pe cei care îl displac pe liderul PSD Marcel Ciolacu, să se ducă să lucreze cu Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă, Cătălin Drulă, George Simion, Ludovic Orban sau Diana Şoşoacă.

„Dacă nu vă place de Ciolacu puteţi să lucraţi dumneavoastră cu Iohannis, Ciucă, Drulă, Simion, Orban sau Şoşoacă , că aceştia sunt acum , alţii nu - eu sunt mulţumit cu alegerea mea ! Dacă nu reuşesc - măcar nu o să regret că am încercat!”, a conchis Victor Ponta.

În luna septembrie a anului trecut, Marcel Ciolacu declara, referindu-se la predecesorii săi, că Victor Ponta „a guvernat bine România, a fost un prim ministru bun”, iar pe Liviu Dragnea l-a catalogat drept „un organizator de excepţie”.

Preşedintele social-democraţilor spunea, însă, că cei doi „au făcut anumite greşeli greu de reparat”.

Numirea lui Ponta și legătura cu AUR

Premierul Marcel Ciolacu l-a numit consilier onorific pe fostul prim-ministru PSD Victor Ponta, care a demisionat în urma tragediei din Colectiv.

Fostul președinte al PSD a cochetat cu AUR, în ultimul an, și declara, în februarie, după o întâlnire cu George Simion, că este „deschis să sprijine, pe zona economică, orice proiect al PSD sau AUR”.

Acum, Ponta spune că vrea să îl „ajute” pe Marcel Ciolacu, care s-a „purtat foarte frumos cu el” și că relația cu George Simion s-a încheiat.

Despre o revenire în PSD, Ponta spune că nu a disutat cu Ciolacu, dar că el e social-democrat și e normal să își dorească asta.

„Vreau să-l ajut pe domnul Ciolacu, care s-a purtat foarte frumos cu mine și îl voi consilia în probleme economice internaționale. În ultimii opt ani, niciun premier nu s-a ocupat de relațiile economice externe și tocmai aici cred că pot colabora cu premierul și îl pot ajută cu expertiza mea”, a declarat Victor Ponta pentru HotNews.ro.

„Relația cu George Simion s-a încheiat”

Victor Ponta a spus că îl va consilia pe Marcel Ciolacu strict pe probleme economice și că nu va fi remunerat pentru această funcție.

„Cred că relațiile pe care le-am construit în ultimii ani pe plan extern îl vor ajuta pe Marcel Ciolacu în acest sens, să devină un premier cunoscut pe plan extern, cu partenerii economici și din afara UE”, a mai afirmat fostul lider al PSD.

Întrebat de HotNews.ro despre relația sa cu AUR, partid cu care a cochetat în ultimul an, Victor Ponta a spus că aceasta s-a încheiat:

„Relația cu George Simion și cu AUR s-a încheiat. Am discutat și l-am sfătuit pe Simion și văd că AUR are acum un program economic public. Mă voi ocupa strict de proiectul pe care îl am acum cu premierul Marcrl Ciolacu”.

„Asta fac: dau consultanță de business”

Fost președinte al PSD din 2010 și până în 2015 și copreședinte al USL alături de Crin Antonescu, Victor Ponta a fost premier din mai 2012 și până în noiembrie 2015, când a demisionat la presiunea străzii, în urma tragediei din Colectiv.

Ponta a fost exclus din PSD în iunie 2017, după ce partidul condus atunci de Liviu Dragnea i-a retras sprijinul politic premierului de atunci Sorin Grindeanu, care a refuzat să demisioneze și l-a numit pe Ponta șef al Secretariatului General al Guvernului.

După alegerile parlamentare din 2020, când ProRomânia nu a mai reușit să intre în Parlament, Victor Ponta s-a retras din politică. În ianuarie 2021 și-a deschis o firmă de consultanță economică.

„Asta fac: dau consultanță de business. Firmelor din afară, nu din România. Îmi spun părerea despre ce se întâmplă pe piețele din estul Europei. Nu dau consultanță politică, doar economică”, declara Victor Ponta, într-un interviu pentru Digi24.ro.