HotNews.ro

Liderul PNL Nicolae Ciucă a declarat că nu a susţinut măsura limitării plății cu cash deoarece nu trebuie consideraţi evazioniști toţi românii.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / George Calin

Măsura a fost adoptată în urma asumării răspunderii în Parlament asupra noilor măsuri fiscale.

„Este o decizia care s-a luat în coaliţie. Vom merge în continuare în coaliţie şi ne vom susţine punctul de vedere şi în funcţie de efectele acestei măsuri vom ajunge la o decizie în coaliţie”, a mai spus preşedintele liberalilor, care a adăugat că este absolut anormal ca băncile să mărească valoarea comisionului, ca urmare a acestei măsuri.

„Am avut această discuţie şi în Biroul Politic Naţional şi i-am exprimat cât se poate de clar, de la început, că nu am susţinut această măsură, că nu am considerat că nu trebuie să-i considerăm pe toţi românii ca producând efecte de evaziune fiscală. Sunt banii oamenilor, banii sunt o proprietate a fiecărui cetăţean şi trebuie să aibă, în continuare, dreptul şi libertatea să îi folosească aşa cum consideră. Cert este că, în momentul de faţă, şi am avut discuţia cu dumneavoastră în această dimineaţă şi m-aţi întrebat dacă băncile vin şi măresc valoarea comisionului, pornind de la această decizie. Este absolut anormal să facă acest lucru, nu a fost o măsură şi nu trebuie să fie o măsură are să dea posibilitatea sistemului bancar să mărească comisioanele. Este, în momentul de faţă, o măsură care trebuie analizată şi asupra căreia trebuie să se ia o decizie”, a afirmat Nicolae Ciucă, întrebat vineri la Sinaia dacă ia în calcul regândirea măsurii privind limitarea banilor cash.

Premierul Marcel Ciolacu a avut vineri o reacție nervoasă pe Facebook după ce unele bănci au anunțat că vor majora comisioanele la operațiunile în numerar. „Lăcomia băncilor nu poate fi alimentată din dezbaterea privind banii cash! Este intolerabil să crești artificial comisioanele bancare!”, a spus Ciolacu, care a convocat o intâlnire la Guvern.