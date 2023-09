POLITIC Miercuri, 27 Septembrie 2023, 15:33

HotNews.ro

5

​Premierul Marcel Ciolacu susține că Pilonul 2 de pensii nu va fi naționalizat, în discuțiile din Coaliție nefiind luat în calcul un amendament în acest sens. El nu a exclus însă că această propunere să fi venit de la secretarul de stat din Ministerul de Finante, Daniela Pescaru, comentând că nu suntem „în Evul Mediu, nu dăm foc la vrăjitoare că un om a avut o opinie”.

Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / George Călin

„În guvernul României nu a existat o astfel de propunere. Nici Marcel Ciolacu, nici Nicolae Ciucă nu am luat o decizie privind naționalizarea Pilonului 2, nu vom lua o astfel de decizie. Că cineva are o propunere, o discuție, presupun că nu suntem în Evul Mediu, nu dăm foc la vrăjitoare, că un om a avut o opinie. (...) Nu a fost depus un amendament. Repet, trăim în 2023, orice om are dreptul la opinie fără să fie înfierat. Decizia e clară, nu a existat acest amendament, n-a fost discutat”, a spus Ciolacu într-un interviu la Digi24.ro.

El a precizat că după „această tevatură” a avut o discuție cu Nicolae Ciucă” și au „aceeași opinie”. „Nu e bine să intervenim acum pe un sistem care funcționează, că să fie mai transparent, nu am nimic împotrivă”, a spus Ciolacu.

Un amendament despre care liberalii susțin că este al PSD a creat marți scandal pe grupul intern al parlamentarilor PNL. Modificarea propusă la proiectul de asumare al Guvernului privind măsurile fiscale prevedea să se elimine obligativitatea aderării la Pilonul 2.

Mai exact, românii trebuiau să opteze până la finalul lui martie 2024 dacă rămân la fondul de pensii ales pentru Pilonul II, dacă nu o fac rămân asigurate în sistemul public.

Propunerea ar fi venit de la secretarul de stat din Ministerul Finanțelor, Daniela Pescaru, susținut de PSD.

Parlamentarii PNL au protestat și i-au transmis secretarului general al PNL Lucian Bode că nu sunt de acord si ca „nu vor susține asa ceva”.