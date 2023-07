POLITIC Miercuri, 19 Iulie 2023, 18:30

Preşedintele Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Ungariei, Németh Zsolt, a declarat, miercuri, în prima zi a lucrărilor Universităţii de Vară "Tusvanyos", de la Băile Tuşnad, că Ungaria doreşte să facă eforturi diplomatice pentru restabilirea păcii din Ucraina, dar în aşa fel încât să nu se trezească de partea perdanţilor, aşa cum s-a mai întâmplat în istorie.

Nemeth Zsolt, Viktor Orban și Laszlo Tokes, la Tusnad - 2022 Foto: Inquam Photos / Laszlo Beliczay

"Generaţia noastră nu a fost niciodată atât de aproape de un război cum este acum şi Ungaria; în acest context, doreşte să facă eforturi diplomatice pentru a restabili pacea. (...) E nevoie de aceste eforturi diplomatice pentru pace, pur şi simplu din cauza faptului că noi nu credem că un conflict armat poate rezolva situaţia acolo, nu credem că armele pot da un răspuns acceptabil. Ungaria, Guvernul Ungariei, a spus următorul lucru: noi nu vrem să participăm la acest război în niciun fel. În acelaşi timp, Ungaria trebuie să urmeze în mod foarte precaut aceşti paşi diplomatici, pentru că noi avem o tradiţie istorică sau o experienţă istorică foarte nefastă, şi anume, în câteva războaie ne-am trezit de partea perdanţilor. Acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul secol şi dorim să evităm această situaţie. Deci, trebuie să mergem mai departe pe calea asta, a diplomaţiei, dar în aşa fel încât, până la urmă, să nu ne trezim iarăşi de partea perdanţilor. Este foarte clar că trebuie să condamnăm Rusia pentru fapta comisă, pentru că este partea care a agresat Ucraina şi trebuie să spunem foarte clar şi răspicat: Ucraina are drept să se apere. Are acest drept şi acest drept, din partea noastră, înseamnă că există o cerinţă foarte clară de partea ucrainenilor, o solicitare foarte clară, şi anume, să ne solidarizăm cu naţiunea ucraineană. Şi noi, ungurii, trebuie să acţionăm în consecinţă, să ne manifestăm solidari", a afirmat Németh Zsolt, potrivit traducerii asigurate de organizatori, în deschiderea lucrărilor Universităţii de Vară "Tusvanyos", care se desfăşoară sub mottoul "Timpul păcii".

Pornind de la acest motto, oficialul ungar a mai spus că este important ca ungurii din Ungaria şi din alte părţi să acţioneze în consens, pentru că, în această situaţie foarte tensionată, apărarea drepturilor minorităţilor a devenit „o chestiune foarte complicată".

„Apărarea drepturilor minorităţilor a devenit o chestiune foarte complicată, pentru că observaţi ce se întâmplă în Ucraina. Şi acolo există o minoritate rusă, nu-i aşa? Minoritate rusă care este atacată de ucraineni. Deci, se foloseşte din nou chestiunea minorităţii ca un pretext. În acest context, este extrem de greu să protejăm interesele minorităţilor. Şi nu am pomenit şi nu vreau să intru în detalii, n-am pomenit despre catastrofa, dezastrul care se întâmplă cu maghiarii din Ucraina Subcarpatică, legea limbii minorităţilor, legea educaţiei de acolo şi multe alte acte normative au foarte multe efecte negative şi asupra minorităţii maghiare, dar şi asupra altor minorităţi din Ucraina. Deci, nu numai din punct de vedere sociologic, dar şi din punct de vedere juridic minorităţile din Ucraina se află într-o situaţie extrem de dificilă", a spus Nemeth.

La panelul de discuţii care a urmat deschiderii oficiale şi care a avut ca temă "Ordine mondială şi securitate. Timpul pentru pace?" oficialul de la Budapesta a reluat ideea că Ungaria doreşte să stea departe de război şi că trebuie să acţioneze cu înţelepciune în acest context extrem de complicat, dar că trebuie să condamne agresiunea Rusiei. De asemenea, a reiterat că Ucraina trebuie să respecte drepturile tuturor minorităţilor.

Németh Zsolt a făcut şi o analiză a contextului geopolitic actual şi s-a referit şi la criticile aduse de Ungaria pachetului de sancţiuni împotriva Rusiei, punctând faptul că acestea nu pot fi interpretate ca un vot împotriva tuturor sancţiunilor.

El a subliniat că Ungaria trebuie să-şi reducă dependenţa faţă de resursele ruseşti, dar asta nu înseamnă că va scăpa definitiv de această dependenţă.

„Trebuie să avem o strategie foarte clară pe termen lung, dar această strategie cu siguranţă va include şi livrarea în continuare de către Rusia Ungariei a gazelor naturale şi a ţiţeiului. Ungaria este foarte conştientă de această situaţie şi este o dorinţă foarte clară din partea Guvernului de la Budapesta de a reduce această dependenţă, de a diversifica resursele; suntem în relaţii foarte bune, în acest sens, şi cu Croaţia, şi cu Turcia şi cu celelalte ţări. Deci, trebuie să infirmăm cu fermitate faptul că (...) stă acum foarte frumos Guvernul de la Budapesta, relaxat, pentru că noi avem legături foarte strânse cu Moscova şi Moscova ne va furniza până în veci gaze naturale şi ţiţei şi aşa mai departe. Deci, evident, nu este cazul, nu asta este atitudinea Guvernului de la Budapesta", a precizat oficialul ungar.

Csoma Botond: „Ucraina nu se poate folosi de minorităţi ca un pretext pentru a se apăra”

La panelul de discuţii a participat şi liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, care a făcut, la rândul său, o analiză a conflictului ruso-ucrainean, după summitul NATO de la Vilnius şi a punctat faptul că agresiunea Rusiei "a împins Ucraina mai aproape de NATO".

Csoma Botond a punctat că Ucraina nu se poate folosi de minorităţi ca un pretext pentru a se apăra, aşa cum nici Moscova nu are dreptul să se folosească de încălcări ale drepturilor minoritare pentru a susţine şi continua războiul.

"Într-adevăr, Ucraina nu se poate folosi de minorităţi ca un pretext pentru a se apăra şi pentru a acorda şi mai puţine drepturi minorităţilor, dar nici Moscova nu are dreptul de a se folosi de încălcări are drepturilor minoritare pentru a susţine şi a continua războiul în Ucraina. Şi, aşa cum noi am făcut front comun în privinţa drepturilor minoritare ale ungurilor din Ucraina, la fel am făcut front comun şi cu românii care, de asemenea, doresc să protejeze minoritatea românească de acolo. Deci, este foarte clar că nu se pot face diferenţe şi că nu trebuie să fie vorba de niciun fel de discriminare, pentru că minorităţile trebuie să beneficieze, indiferent de etnie, de aceleaşi drepturi şi indiferent de ţările în care se află", a declarat liderul deputaţilor UDMR.

La deschiderea lucrărilor Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad au mai participat Potápi Árpád János, secretar de stat pentru politica naţională de pe lângă Cancelaria premierului Ungariei, precum şi primarul din Băile Tuşnad, Butyka Zsolt.

În cadrul evenimentului, ajuns la cea de-a 32-a ediţie, vor fi organizate peste 500 de programe şi la discuţii vor participa aproximativ 1.000 de invitaţi.

La fel ca în fiecare an, premierul Ungariei, Viktor Orban, va fi prezent la Băile Tuşnad în cursul zilei de sâmbătă şi îşi va ţine tradiţionalul discurs pornind de la tema centrală a evenimentului - "Timpul păcii".(sursa: Agerpres)