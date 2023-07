POLITIC Miercuri, 12 Iulie 2023, 16:13

Parlamentarii USR şi Forţa Dreptei au depus, miercuri, la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, o solicitare pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă parlamentară pe abuzurile din centrele sociale.

Camera Deputatilor, sedinta de plen Foto: AGERPRES

„Cerem lui Marcel Ciolacu şi majorităţii PSD-PNL din conducerea Camerei Deputaţilor să nu blocheze înfiinţarea comisiei şi să accepte ca deputaţii să fie convocaţi în sesiune extraordinară pentru ca ancheta parlamentară să contribuie la aflarea adevărului”, afirmă iniţiatorii.

Parlamentarii susțin, într-un comunicat de presă că, pentru a elimina orice eventual pretext procedural invocat pentru a respinge solicitarea de constituire a comisiei de anchetă, iniţiativa a fost semnată de 56 parlamentari membri ai Forţa Dreptei, ai USR, precum şi de un deputat care face parte din grupul parlamentar al PNL.

”Considerăm că este imperioasă înfiinţarea acestei comisii de anchetă întrucât Parlamentul României nu poate rămâne impasibil la ororile prezentate în spaţiul public din centrele sociale, respectiv tratamentele inumane aplicate vârstnicilor, unor persoane aflate în situaţii vulnerabile şi în imposibilitatea de a se apăra. Guvernul şi celelalte instituţii publice responsabile au eşuat în a garanta drepturile fundamentale la care este obligat statul român, atât de Constituţia României, cât şi de convenţiile internaţionale la care suntem parte ca ţară, care se referă la apărarea drepturilor omului, a integrităţii fizice şi psihice a persoanei, la interzicerea torturii şi a relelor tratamente. Este o situaţie care reclamă o analiză aprofundată la nivel parlamentar, necesară pentru a identifica mecanismele instituţionale şi legislative eficiente pentru a preveni pe viitor repetarea unor noi astfel de orori. Refuzul de a da curs unui astfel de demers reprezintă, în fapt, o formă de complicitate la faptele comise în cele trei centre pentru vârstnici din judeţul Ilfov şi o abandonare a mandatului primit din partea cetăţenilor de către parlamentarii care s-ar împotrivi acestei iniţiative”, spune Forţa Dreptei.

Conform Proiectului de Hotărâre pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă parlamentară privind investigarea respectării drepturilor omului din cadrul serviciilor sociale rezidenţiale private şi publice din România, vor fi analizate cauzele care au dus la nerespectarea drepturilor omului din cadrul serviciilor sociale rezidenţiale, modalităţile de prevenire a acestui fenomen, analiza activităţii instituţiilor abilitate la nivel central şi local în soluţionarea, cu celeritate a acestor situaţii, măsurile care se impun la nivelul legislaţiei naţionale pentru combaterea şi reducerea numărului acestor cazuri.”

„PSD-ul lui Marcel Ciolacu depăşeşte cruzimea PSD-ului lui Dragnea. PSD-ul lui Marcel Ciolacu nu are nicio tresărire când bătrâni sunt bătuţi, înfometaţi, furaţi şi umiliţi. Ciolacu, Firea, Budăi, Rafila şi toţi oamenii puşi de PSD în funcţii cheie încearcă să îngroape adevărul despre azilele groazei, împing în faţă câţiva acari Păun pentru ca ei să scape de responsabilitatea politică. Nu îi lăsăm să scape şi am depus cerere pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă parlamentară, care să analizeze cauzele ce au dus la apariţia acestor abuzuri îngrozitoare şi să stabilească ce avem de făcut, inclusiv la nivel legislativ, pentru ca astfel de grozăvii să nu mai fie posibile în România. Tragerea la răspundere penală este scopul anchetei penale, comisia parlamentară are altă finalitate şi nu trebuie să permitem PSD-PNL să îngroape adevărul dând vina pe un sistem tocmai de ele creat”, a declarat Ionuţ Moşteanu, liderul grupului USR din Camera Deputaţilor.

USR și Forța Dreptei propun ca din Comisia de anchetă să facă parte 21 de deputaţi, iar activitatea acesteia să se desfăşoare pentru maximum 90 de zile. Vor putea fi invitate la audieri persoane care au responsabilităţi în acest domeniu, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, dar şi alte persoane care pot avea cunoştinţă despre fapte sau împrejurări de natură să servească la aflarea adevărului. Vor putea fi solicitate date, informaţii şi materiale din partea entităţilor publice sau private, precum şi expertize de specialitate, dacă se va considera că acestea sunt necesare desfăşurării activităţii comisiei de anchetă.