„Eu sunt preşedintele AUR, Congresul nostru a fost validat prin hotărâre definitivă şi irevocabilă”, a declarat George Simion, după ce o decizie a Tribunalului București a invalidat procesul verbal din urma alegerii sale ca președinte al formațiunii politice.

George Simion afirmă că el este preşedintele AUR, întrucât Congresul formaţiunii „a fost validat prin hotărâre definitivă şi irevocabilă”. „Procesul cu domnul Ciubuc vizează excluderea lui din partid şi împrejurările în care a avut loc, nu calitatea mea de preşedinte”, arată el.

„Eu sunt preşedintele AUR, Congresul nostru a fost validat prin hotărâre definitivă şi irevocabilă. Procesul cu domnul Ciubuc vizează excluderea lui din partid şi împrejurările în care a avut loc, nu calitatea mea de preşedinte. Tare bine ar fi să înţeleagă unii că aceste atacuri mincinoase nu fac decât să ne crească”, a transmis George Simion, pentru News.ro.

Deputatul Ciprian Ciubuc, exclus din AUR la Congresul din 2022, afirmă că instanţa i-a redat calitatea de membru al partidului şi a decis anularea rezultatelor Congresului

George Simion a calificat afirmaţiile lui Ciprian Ciubuc drept „o aberaţie, la fel ca zecile de ştiri apărute despre noi în ultima vreme, de când am iesit la egalitate cu PSD în sondajele reale”.

Deputatul Ciprian Ciubuc, exclus din AUR la Congresul formaţiunii din 2022, a afirmat că Tribunalul Bucureşti i-a redat calitatea de membru al acestui partid şi a decis anularea rezultatelor de la acel congres, la care George Simion a fost ales preşedinte al AUR. Decizia instanţei nu este definitivă.

„Admite în parte cererea astfel cum a fost precizată. Anulează Decizia nr. 10/30.03.2022 a Juriului Naţional de Onoare, Disciplină şi Arbitraj al Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor. Anulează Procesul verbal al Congresului extraordinar al Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor din data de 27.03.2022. Obligă pârâtul la plata sumei de 2200 lei cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru şi onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată azi, 22.06.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în minuta Tribunalului Bucureşti.

Ciprian Ciubuc a explicat, pe pagina sa de Facebook, decizia Tribunalului Bucureşti.

„Concret, instanţa de judecată pentru primul capăt de cerere a anulat Decizia 10/30.03.2022 a Juriului Naţional de Onoare, Disciplină şi Arbitraj prin care am fost exclus în mod ilegal din partid, repunându-mă astfel printr-o sentinţă provizorie în calitatea de membru al partidului A.U.R. şi dovedind faptul că partidul cu care am intrat în Parlamentul României ca deputat de Brăila a comis un abuz prin excluderea mea, nemotivată şi fără să îmi dea posibilitatea de a-mi prezenta apărările aşa cum era stabilit în Statutul A.U.R. Pe de altă parte instanţa de judecată a constatat şi pentru al doilea capăt de cerere că am avut motive temeinice la bază şi astfel pe baza argumentelor juridice şi a înscrisurilor depuse la dosar atât de mine, cât şi de pârâtă, mi-a dat câştig de cauză şi rezultatele Congresului Extraordinar din data de 27 martie 2022 sunt desfiinţate prin decizia Tribunalului de anulare a Procesului - Verbal din data de 27 martie 2022”, a afirmat deputatul.

El a susţinut că toate rezultatele Congresului AUR au fost validate prin acel proces verbal anulat de instanţă, de la alegerea lui George Simion în fruntea partidului până la alegerea componenţei Consiliului Naţional de Conducere şi a Biroului Naţional de Conducere.