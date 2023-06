POLITIC Joi, 15 Iunie 2023, 10:00

Deputatul PSD Patriciu Achimaş-Cadariu, fost ministru al Sănătăţii, a anunţat că a obţinut din partea premierului desemnat Marcel Ciolacu promisiunea că se va implica personal în procesul de implementare a Legii privind Planul Naţional de Combatere a Cancerului, iar în schimb, el va vota joi „pentru” învestirea noului Guvern în Parlament.

Cu o zi înainte, Achimaş-Cadariu s-a opus avizării în Comisia pentru Sănătate şi Familie a candidaturii lui Alexandru Rafila pentru funcţia de ministru al Sănătăţii pe motiv că acesta a lansat un alt plan de cancer decât cel promovat prin lege de Parlamentul României. Totodată, el a afirmat că nu va vota un guvern din care face parte acest ministru.

Iniţiator şi coordonator al echipei de specialişti care a elaborat Planul Naţional de Combatere a Cancerului, Cadariu l-a acuzat în Comisia de Sănătate pe Alexandru Rafila de „neglijenţă criminală faţă de pacienţii bolnavi de cancer, prin neaplicarea Planului Naţional de Combatere a Cancerului”.

„Aţi spus că faceţi norme, un neadevăr ca toate celelalte neadevăruri pe care le-aţi rostit. Nu faceţi norme, amânaţi aplicarea unei legi care trebuia aplicată, prin inventarea unei pseudolegi fără nicio valoare", a declarat prof. univ. dr. Achimaş-Cadariu, citat de news.ro.

Premierul desemnat Marcel Ciolacu l-a invitat ulterior la discuţii pe deputatul PSD de Cluj şi şi-a asumat angajamentul că se va implica personal în procesul de implementarea Legii privind Planul Naţional de Combatere a Cancerului şi că va ţine aproape de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România, cea mai afectată de tergiversarea aplicării actului normativ.

„Vă asigur că, în ceea ce mă priveşte, atunci când insist pentru implementarea legii, nu o fac din orgoliu. În fond, mi-am dus la capăt munca de parlamentar, odată ce actul normativ a fost promulgat. Aş putea să mă retrag. Dar ca medic nu pot ignora viaţa pacienţilor bolnavi de cancer. A reda acum speranţa celor care văd în cancer o fatalitate a fost şi este misiunea centrală a mandatului meu de parlamentar”, a mai spus Patriciu Achimaş Cadariu.

Ministerul Sănătăţii are obligaţia legală de a prezenta până în 30 iunie normele de aplicare a Legii privind Planul Naţional de Combatere a Cancerului.

Planul Naţional de Combatere şi Control a Cancerului a fost lansat în 19 ianuarie 2022 la Palatul Cotroceni iar în 3 noiembrie 2022 Legea prin care a fost asumat de Parlament a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.

Parlamentul se reunește joi în şedinţă comună pentru a vota Guvernul propus de Marcel Ciolacu, după ce miercuri audierile candidaților pentru a ocupa funcțiile de miniștri în cabinetul condus de liderul PSD s-au desfășurat pe repede înainte.

Noul premier nu are vreo emoție, matematica parlamentară arătând că guvernul are aproape 60 de voturi în plus față de necesar. Pentru învestire este nevoie de 234 de voturi, iar PNL, PSD și minoritățile au 292.