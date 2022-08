POLITIC Marți, 30 August 2022, 15:04

Luminita Pirvu • HotNews.ro

Guvernul lucrează la modificarea ordonanței 27/ 2022 privind prețurile la energie și urmează să o prezinte varianta finală, miercuri, în ședință. Noile modificări vor viza impozitarea întregului lanț de producție, intermediere și furnizare a energiei.

Economii la factura de energie Foto: ENGIE

Vicepreşedintele PSD Mihai Tudose a declarat, marți, la școala de vara a PSD că s-au conturat câteva dintre măsurile care vor fi introduse în noua ordonanţă care va reglementa piaţa energiei şi care va fi adoptată de Guvern până la 1 septembrie.

Tudose a precizat că se va introduce o taxă de solidaritate pe care o vor plăti companiile din domeniul energiei, iar toate companiile din sistem vor plăti o taxă pe profit, care va ajuta statul să acopere cheltuielile de compensare a facturilor.

„Pe pachetul de energie am să vă spun principiile la care am convenit şi care înţeleg că vor fi prinse în ordonanţa ce va trece în prima şedinţă de Guvern, mâine sau poimâine, fiindcă aşa cum am promis până pe 1 septembrie vom avea o ordonanţă nouă în ceea ce priveşte reglementarea pieţei energiei. Elementele de noutate sunt următoarele: apare noţiunea de preţ de referinţă calculat pe o formulă complicată. O să v-o explice colegii din Guvern, după ce se adoptă ordonanţa, care are ca bază preţul de achiziţie, recunoaşterea unor investiţii şi o cotă de profit.

Ceea ce depăşeşte acest preţ de referinţă, la vânzare, va intra într-un fond de solidaritate, într-un cont deschis la Ministerul de Finanţe, de unde se va plăti compensarea acordată consumatorului final. Adică persoane fizice, persoane juridice, iar un element de noutate aici este că apare şi contingentare dacă vreţi la anumite cantităţi. Încurajăm şi compensăm, dar trebuie să avem un punct de referinţă şi la consumurile anterioare, de un an, de doi ani, nu merge la nesfârşit”, a declarat Mihai Tudose, într-o conferinţă de presă la scoala de vară a PSD.

Tudose a mai subliniat că „Banii vor fi folosiţi pentru a compensa preţul la consumatorul final. 0.68 la consumatorul casnic şi un leu pentru consumatorul economic. Aş spune că aceste lucruri au fost decise în coaliţie”, a conchis Tudose.

De partea cealaltă, PNL spune că s-a convenit în Coaliție că ar trebui să fie o taxare a tuturor intermediarilor de pe piaţa de energie.

„Acolo (n. red. în noua ordonnața )sunt lucruri pe care noi liberalii le-am considerat a fi oportune şi bine de continuat, în sensul menţinerii plafonării, ca şi principiu pe baza căruia statul trebuie să facă un efort suplimentar, pentru a nu transfera această povară a creşterii preţurilor în buzunarele consumatorilor sau a companiilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL., Ionut Stroe.

El a precizat că există, la fel, definit şi ţin foarte mult la preţurile care trebuie să fie fixate, să continue la aceeaşi valoare ca şi cele de până acum. ”Există un principiu pe baza căruia ar trebui să fie o taxare a tuturor intermediarilor de pe piaţa de energie, pentru că, dacă din punct de vedere legal nu sunt probleme, din punctul de vedere al moralităţii este absolut normal ca acest efort să fie susţinut de întreg lanţul de producători, intermediari şi consumatori. Există un acord şi pe acest lucru. Varianta finală o vom avea mâine, probabil că o şi anticipaţi, vă pot confirma că în momentul de faţă suntem pe ultima sută de metri”, a mai afirmat Stroe.

Săptămâna trecută ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat că Guvernul se gândește foarte mult la o impozitare a întregului lanț de producție, intermediere și furnizare, ca posibilă propunere de modificare a actualei Ordonanțe 27/2022 care a plafonat prețurile la energie și gaze până la finele lunii martie 2023.