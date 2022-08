POLITIC Duminică, 07 August 2022, 15:41

HotNews.ro

Vicepremierul PSD Sorin Grindeanu susține că nimeni nu doreşte ca UDMR să iasă de la guvernare, însă liderii Uniunii trebuie să vină cu explicaţii în legătură cu declaraţiile premierului ungar, Viktor Orban, pe care le consideră "rasiste". El a comentat că miniștrii UDMR sunt „buni profesioniști”, aceasta fiind si una dintre explicațiile pentru care PSD vrea să gugerneze alături de formațiunea lui Kelemen Hunor.

Premierul Ciucă alături de vicepremierii Grindeanu si Kelemen Foto: AGERPRES

"Răspunsul celor de la UDMR trebuie să vină, pentru că declaraţiile făcute de premierul ungar acolo, aş folosi un singur cuvânt, au fost rasiste din punctul meu de vedere, şi nu doar din al meu. Şi am văzut nu doar în România, am văzut şi alte poziţii internaţionale. (...) Am văzut declaraţia lui Marko Bela, fostul preşedinte UDMR, care spunea că e nevoie de mai multă clarificare şi că se aşteaptă ca liderii UDMR să facă acelaşi lucru. Acea clarificare e necesară. Dacă ea se va face, nu doreşte nimeni să iasă UDMR de la guvernare. (...) dar o clarificare îmi doresc să existe. Săptămâna aceasta a fost şedinţă de Guvern, colegii de la UDMR, mare parte dintre ei, sunt în săptămâna, probabil, pe care şi-au luat-o pentru a avea concediu. Nu e o chestiune care să fie evitată. Eu cred că la prima şedinţă a coaliţiei va fi discutată. Am avut şi preşedintele partidului meu (Marcel Ciolacu n.r.) care a fost într-o situaţie aparte, a avut COVID, deci de aceea această şedinţă a coaliţiei care se ţine săptămânal n-a avut loc, dar va avea loc", a precizat, duminică, Sorin Grindeanu, la Prima TV.

Miniştrii UDMR sunt "buni profesionişti"

Întrebat de ce ţine PSD atât de mult să guverneze cu UDMR, în condiţiile în care alături de PNL şi minorităţi deţine majoritatea, prim-vicepreşedintele PSD a răspuns că miniştrii UDMR sunt "buni profesionişti".

"Să ştiţi că îmi permit să vorbesc despre colegii din Guvern, nu-i frumos ce fac, dar sunt buni profesionişti. Relaţia pe care eu, cel puţin ca ministru al Transporturilor, o am cu colegii din UDMR din Guvern este foarte bună şi îmi doresc să continue. De fiecare dată când avem proiecte comune, că vorbim de Ministerul Dezvoltării, cu care interacţionăm mult, la fel cu Ministerul Mediului, când avem proiecte comune, de fiecare dată e un efort comun şi mi-ar părea foarte rău să fie scoşi de la Guvern. Nu sunt de acord cu aşa ceva. Atâta timp cât sunt, există şi vor exista acele clarificări absolut necesare", a adăugat prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu.​

Premierul Ungariei Viktor Orban a spus, la Tuşnad, că pentru încheierea războiului din Ucraina este nevoie de o nouă strategie a Occidentului, el precizând totodată că discursul ruşilor trebuie luat în serios.

De asemenea, Viktor Orban consideră că alimentarea cu arme moderne a Ucrainei nu va face decât să prelungească războiul, iar conflictul nu va fi încheiat decât în urma negocierilor ruso-americane.

Totodată, Viktor Orban a mai declarat: „Pentru că există o lume în care popoarele din Europa sunt amestecate cu cele din afara Europei. Aceasta este o lume de rasă mixtă. Şi avem un amestec de popoare din interiorul Europei: se mută, lucrează, se mută. (...) Suntem dispuşi să ne amestecăm unii cu alţii, dar nu vrem să devenim rasă mixtă”.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, nu consideră că discursul lui Viktor Orbán de la Băile Tuşnad a fost unul rasist sau putinist şi apreciază că orice declaraţie trebuie interpretată în context. Liderul UDMR a afirmat că-l cunoaşte foarte bine pe premierul maghiar, a discutat cu el în repetate rânduri şi nu are nicio urmă de rasism în el, iar faptul că vrea pace nu-l face să fie ”un putinist”. Kelemen Hunor a comentat şi declaraţiile considerate anti-UE şi anti-NATO ale premierului ungar. (surse: news.ro, Agerpres)