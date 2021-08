Clotilde Armand le răspunde adversarilor politici pe ritmuri rock, în stilul lui Cîțu

Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Clotilde Armand, reacționează pe Facebook după ce PSD încheiat un protocol de colaborare cu Pro România, ALDE, PER şi PPUsl pentru a o demite, spunând că a ”luptat împotriva lor și i-a învins” în 2016 și 2020 și dacă este nevoie îi mai ”bate o dată”, ”singură”. Mesajul politic este însoțit de melodia ”Don't Stop Me Now” de la Queen, într-un stil care a devenit deja caracteristic premierului Florin Cîțu.

”M. Ciolacu, V. Ponta, Dan Voiculescu și C.P. Tăriceanu au semnat un protocol pentru organizarea referendumului de demitere a Primarului Sector 1. Valori.... unul și unul. Am luptat în ultimii ani împotriva lor și i-am învins (în 2016, în 2020). Dacă este nevoie îi mai bat o dată cu toate partidele și televiziunile lor. Singură. De un an de zile se chinuie sărmanii să mă înlăture și nu mai știu ce să facă. Nu mai știu ei ce minciuni să mai inventeze pentru că le-am închis robinetul prin care curgeau bani spre firmele lor de casă”, scrie Clotilde Armand pe Facebook, adăugând ”până strângeți voi semnăturile să mă demiteți mai bine puneți mâna și adunați toți banii furați de voi pentru că vine o factură mare și am să vă pun să o plătiți. Aveți un rest de plată de vreo 100 de milioane pentru gunoi din perioada lui Tudorache-Diamant”.

Mesajul politic însoțit de muzică a ajuns să fie marcă înregistrată Florin Cîțu.

Reamintim că premierul Florin Cîțu a publicat, pe Facebook, după izbucnirea scandalului privind arestarea sa acum 20 de ani , în SUA, când a fost prins băut la volan, imagini cu el în New York în 2016, însă fotografiile erau însoțite pe rețeaua de socializare de melodii precum ”Can't stop me now” (”Nu mă mai poți opri acum”), ”Head Like a Hole” (Nine Inch Nails) și ”The Sound of Silence” (Disturbed).

Pentru premier nu era prima oară când se folosea de muzică pentru a transmite un mesaj.

Cîțu a anunțat în aprilie că avem "un ministru al Sănătății plin" Ioana Mihăilă pe acorduri de chitară electrică.





Cum poate fi demis un primar prin referendum

Potrivit codului administrativ, organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puțin 25% dintre locuitorii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială.Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, orașului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivității locale sau a neexercitării atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele și prenumele, data și locul nașterii, seria și numărul buletinului sau ale cărții de identitate și semnătură olografă ale cetățenilor care au solicitat organizarea referendumului.Referendumul este valabil dacă la el participă cel puțin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială.Rezultatul referendumului este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente, potrivit legii.