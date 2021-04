Clotilde Armand despre încercările de intimidare din partea ”interlopilor”: ”Au reușit să ofere câteva imagini video scandaloase: Eu măturând curtea casei” / Primarul amenință cu acțiuni în justiție

”De când am început să lupt împotriva mafiei imobiliare și a mafiei gunoiului, după ce am reușit să decuplez de la banii publici diversele grupuri transpartinice au început amenințările la adresa mea și echipei mele. Nu că n-aș fi fost eu linșată mediatic până acum dar mobilizarea mafiei din ultima vreme este impresionantă. Ultima încercare a acestor interlopi de a mă intimida este absolut penibilă. Au parcat în fața casei mele timp de o săptămână o mașină și au început să filmeze casa în care locuiesc cu familia mea. Într-adevăr, au reușit să ofere în publicația unui condamnat penal definitiv câteva imagini video scandaloase: eu măturând curtea casei”, a scris primarul, pe Facebook.Armand invocă prevederile Codului Penal și amenință că va acționa în instanță. ”Știți, pentru genul acesta de infracțiuni eu am să depun o plângere împotriva tuturor celor care au impresia că mă vor intimida. Pentru că hărțuirea este infracțiune. Art. 208. - Hărțuirea ''(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmărește, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuința, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.''