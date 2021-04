Vasile Dîncu, despre Dragnea: Orice membru de partid care a fost reabilitat, și-a ispășit pedeapsa, are dreptul să își revendice un loc în partid

Referindu-se la un alt lider al PSD care are probleme cu legea, respectiv Claudiu Manda, care a fost trimis în judecată într-un dosar în care europarlamentarul este acuzat că și-a folosit funcția politică pentru a obține bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, Vasile Dîncu a spus că PSD nu este instanță de judecată și până când nu va fi o decizie definitivă pe numele său, Manda are tot sprijinul partidului.





Vasile Dîncu, despre Claudiu Manda: Noi nu suntem judecători, nu îl vom judeca noi



Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a mai declarat în emisiunea de la Digi 24 că nu PSD îl va judeca pe Claudiu Manda, trimis în judecată de procurorii DNA, şi că, până în momentul în care i se va dovedi vinovăţia, acesta va fi susţinut în partid. În cazul unei condamnări, potrivit statutului, el îşi va pierde calitatea de membru de partid.



„Noi nu suntem judecători, nu îl vom judeca noi pe Claudiu Manda. Noi îl considerăm, înainte de a fi vinovat, de a fi declarat vinovat, îl considerăm colegul nostru. Evident. Ce să spunem? Că este vinovat înainte de a fi judecat? Nu putem să spunem chestiunea asta, asta e o chestiune de principiu, până la urmă. Nu ne putem erija în a fi judecători în acest moment. Colegul nostru ne explică că este total nevinovat în ceea ce vom vedea până la proba contrarie, dar până la proba contrarie este rezonabil să nu judecăm noi destinele unor oameni numai pentru că...”, a declarat Vasile Dîncu, potrivit News.ro.



Potrivit lui Dîncu, dacă există o sentinţă de condamnare, orice membru PSD nu mai are susţinerea partidului.



„Dacă este o sentinţă de condamnare, statutul nostru spune că îşi pierde calitatea de membru de partid, oricine este condamnat, şi atunci nu va mai fi colegul nostru, se va retrage, cu siguranţă, singur”, a explicat Dîncu.



Vasile Dîncu a adăugat că PSD nu va mai vota, în Parlament, împotriva începerii unei cercetări penale sau a trimiterii în judecată a parlamentarilor şi că Justiţia va fi lăsată să facă dreptate.



„Cu siguranţă nu va mai vota PSD (în Parlament, împotriva începerii unei cercetări penale sau a trimiterii în judecată - n.r.), este una din hotărârile noastre pe care le-am discutat. Am şi probat în câteva cazuri, în cazul Bănicioiu, de exemplu. Cred că Justiţia trebuie să facă dreptate (...). Avem încredere în Justiţie şi să sperăm că ne va confirma această încredere şi în viitor”, a declarat Vasile Dîncu.



Fostul preşedinte al PSD Dolj Claudiu Manda şi fostul director al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Dolj Marius Nicolae Simcelescu au fost trimişi în judecată de DNA pentru folosire a influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, respectiv abuz în serviciu. Manda este acuzat că a intervenit, în 2015, pe lângă Simcelescu, pentru a şterge, în mod nelegal, datoriile unor beneficiari de ajutor social din comuna Bratovoeşti, în cazul cărora se constatase că a fost încasat în mod necuvenit. Intervenţia lui Manda „ar fi avut drept scop obţinerea, în mod necuvenit, pentru sine, pentru partid şi pentru primarul comunei Bratovoeşti, a sprijinului electoral al beneficiarilor de ajutor social”, arată DNA.





Întrebat, duminică, într-o emisiune la Digi 24, dacă Liviu Dragnea va putea reveni în partid după ce își va ispăși pedeapsa, Vasile Dîncu a spus că orice membru are acest drept, relatează Mediafax.„Din punctul meu de vedere, orice membru de partid care a fost reabilitat, și-a ispășit pedeapsa, are dreptul să își revendice un loc în partid. Nu a existat o tradiție în cadrul PSD-ului de a-și aduce înapoi foștii președinți. Mai degrabă i-a dat afară din partid sau s-au autoexclus. (...) Nu mai sunt (foștii lideri în partid - n.r.). Este o problemă care ține, până la urmă și de modul în care liderul de partid a știut să își construiască echipa și și-a respectat și i-a respectat el pe ceilalți din partid. Liviu Dragnea a avut numai unanimitate sau aproape tot timpul a avut unanimitate în Biroul Permanent Național sau cum se numea în diferite faze. Eu cred că cei pe care el i-a crescut în partid și i-a promovat, îi păstrează un anumit respect. Dacă nu îi păstrează niciun fel de respect, atunci înseamnă că el nu se va putea întoarce. Dar eu cred că ține, până la urmă, și de modul în care partidul și-a cultivat liderul și liderul și-a cultivat de asemenea echipa lui proximă prin care a condus partidul”, a spus președintele Consiliului Național al PSD.Dîncu a precizat că nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea de când a fost închis, pentru că nu se află pe lista celor care ar fi putut să vorbească cu el la telefon, dar că are pentru el „aceeași afecțiune”.„Din punct de vedere uman sunt apropiat și acum de el. Nu sunt fericit pentru ceea ce se întâmplă. Aș vrea să îl văd cât mai repede liber, deci eu păstrez pentru el aceeași afecțiune. Din punct de vedere uman. Politic a făcut greșeli, dar poate că el știe mai bine acum, a avut și o perioadă de reflecție și aici nu mă bag, nu sunt deciziile mele și nu știu ce va face în viitor”, a mai spus Dîncu.