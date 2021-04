Dan Barna: În două-trei luni vom epuiza doritorii de vaccin și apoi va începe o altă luptă

Co-președintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, într-o emisiune difuzată sâmbătă seara la postul Digi 24, că pandemia va trece în cel mult un an, relatează Mediafax.„Pandemia asta o să treacă, probabil o să mai fie o jumătate de an – un an. Eu cred că undeva până într-un an campania de vaccinare va veni din urmă suficient de rapid. În următoarele două-trei luni probabil vom epuiza doritorii de vaccin și apoi va începe o altă luptă: să-i convingem pe cei din jurul nostru care cred tâmpeniile pe care le citesc pe internet - că sunt cipuri, că ne bagă senzori. Vom avea de luptat exact cu acei prieteni, colegi, rude, care sunt victimele acestei campanii de dezinformare”, a spus Dan Barna.Întrebat dacă mai sunt băieți deștepți în Sănătate, vicepremierul Dan Barna a spus că nu doar în Sănătate, ci și în Transporturi și în Energie.„Da, mai sunt și în Transporturi, Energie. Faptul că USR PLUS a venit la guvernare nu înseamnă că magic toate sistemele clientelare care existau în statul român de 30 de ani au dispărut. E o realitate. Există rețele de interese pentru că este un stat care 30 de ani a fost sabotat în toate felurile. Asta e realitatea, nu putem să ne ascundem după deget și să spunem că nu există”, a răspuns Dan Barna.