Reacția lui Ciolacu: Voi plăti amenda. Orban și ai săi folosesc Poliția Română în scopuri politice

”Orban și ai săi folosesc Poliția Română în scopuri politice. Este o rușine! Asta arată cât de disperați sunt și cât de jos au ajuns! Nu am văzut nicio conferință de presă a Poliției atunci când Orban și miniștrii săi beau și chefuiau la guvern în timp ce românii erau închiși în case. Nici când liderii PNL făceau paranghelii și reuniuni politice cu sute de persoane”, a susținut Ciolacu, pe Facebook.El explică incidentul pentru care poliția a anunțat că a fost amendat: ”Județul Buzău este în scenariul verde, fapt pentru care este permisă operarea restaurantelor la interior. De asemenea, conform legii, la masă nu este obligatorie purtarea măștii. Am luat masa împreună cu familia mea, iar, la un moment dat, au venit mai mulți colegi la masă cu noi. Știu că nu ar fi trebuit să se întâmple acest lucru, chiar și pentru câteva minute. De aceea, am transmis astăzi dimineață poliției toate datele celor care au fost la masă. Voi plăti amenda. Este o regulă pe care trebuie să o respectăm toți”.Liderul PSD Marcel Ciolacu și Mihai Tudose, surprinși la o masă într-un restaurant al unei pensiuni din localitatea Monteoru, alături de alte persoane, au fost amendați pentru încălcarea prevederilor privind distanțarea socială. În total au fost sancționate 11 contravenții, amenzile ridicându-se la 21.000 de lei. Anunțul a fost făcut duminică de purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan.