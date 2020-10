Eugen Tomac deschide lista PMP pentru Camera Deputaţilor, iar Cristian Diaconescu pe cea pentru Senat la Bucureşti/ Tomac nu confirmă, nici nu infirmă o candidatură a Elenei Băsescu pe lista de la Constanţa

"Viaţa merge înainte, democraţia nu poate fi suspendată, motiv pentru care şi noi, ca partid, ne-am pregătit de alegeri. PMP este al treilea partid ca număr de aleşi după PSD şi PNL, suntem încrezători în şansele noastre. Suntem singurul partid parlamentar care a cerut în Parlament să fie pus în aplicare rezultatul referendumului din 2009 privind reducerea numărului de parlamentari. Este inadmisibil că niciun partid politic nu a depus în Parlament o iniţiativă prin care să reducă numărul de parlamentari”, a declarat Tomac.El a catalogat drept "un afront direct la adresa democraţiei şi un mesaj de dispreţ faţă de cetăţenii români” faptul că de doi ani proiectul PMP privind aplicarea rezultatului referendumului din 2009 nu a fost dezbătut.Întrebat despre o candidatură a Elenei Băsescu pentru alegerile parlamentare din acest an sub sigla PMP la filiala Constanţa, preşedintele partidului a precizat că nu poate nici să confirme, nici să infirme informaţia. Tomac a explicat că la organizaţia judeţeană Constanţa a fost stabilit primul pe lista pentru Senat, însă nu s-a decis cine va deschide lista de candidaţi pentru Camera Deputaţilor."Nu pot să vă confirm şi nici nu pot să vă infirm. Tot ce pot să vă spun este că Elena Băsescu este membru PMP de la crearea partidului. La şedinţa de astăzi nu am discutat acest subiect”, a răspuns Tomac.Totodată, întrebat dacă va atinge scorul de 10% pe care declară că l-a stabilit, Tomac a precizat că "şi după alegerile parlamentare PMP va face ceea ce trebuie pentru ţară”.