Orban, către preşedintele CJ Harghita care a propus renunţarea la măşti pentru micii școlari: Nu văd de ce trebuie să existe unii care să instige la nerespectarea acestei reguli

Premierul Ludovic Orban susţine că nu este de acord cu propuneri de genul celei făcute de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, conform căreia copiii mici ar trebui să nu poarte masca în unităţile de învăţământ. ”Nu văd de ce trebuie să existe unii care să instige la nerespectarea acestei reguli”, a afirmat premierul, citat de news.ro. Întrebat duminică, într-o conferinţă de presă la Iaşi, ce părere are despre propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, Borbely Csaba, care susţine că în unităţile şcolare copiii mici ar trebui exceptaţi de la regula privind purtarea măştii, primul ministru susţine că nu poate fi de acord cu aşa ceva.”E o propunere cu care noi nu suntem de acord. Obiectivul nostru fundamental este acela de a respecta dreptul la educaţie al copiilor şi doi: acela de a proteja sănătatea copiilor şi a cadrelor didactice în cadrul procesului educaţional. Cea mai sigură măsură de împiedicare a răspândirii virusului este potul măşti alături de celelalte măsuri pe care le-am instituit. După părerea mea o astfel de propunere nu are niciun fundament şi am şi văzut: copiii sunt ascultători, copiii respectă această regulă la şcoală şi nu văd de ce trebuie să existe unii care să instige la nerespectarea acestei reguli. Or să-şi asume ei răspundere pentru îmbolnăvirea copiilor, pentru faptul că odată îmbolnăviţi copiii pot să ducă boala acasă? Îşi asumă ei răspunderea pentru un astfel de risc major? În ceea ce ne priveşte pe noi nun putem fi de acord cu o astfel de propunere”, a declarat premierul.Preşedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, anunţa recent ca va propune Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Harghita ca purtarea măştii în grădiniţe şi la şcoala primară să fie facultativă la nivel local, acolo unde se învaţă după scenariul verde.