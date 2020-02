UDMR ia în calcul să ceară Avocatului Poporului să atace la CCR ordonanța pentru anticipate. Kelemen: Nu l-am convins pe Orban să nu o trimită la Monitorul Oficial

„O astfel de schimbare de sistem, fără dezbatere, fără logica necesară pentru a construi un sistem, nu se poate accepta. Rămâne de văzut dacă în Parlament se poate modifica OUG, fiindcă asta era propunerea primului-ministru să modificăm în Parlament la Senat şi după aceea la Camera Deputaţilor. Nu cred că se poate ajunge foarte uşor la modificarea consistentă şi corectă, dar sigur rămâne de văzut ce se va întâmpla. Pe de altă parte, mă voi adresa instituţiei Avocatului Poporului cerând, dacă va apărea această OUG în Monitorul Oficial, să sesizeze CCR. Vom vedea ce va face doamna Weber", a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.El a precizat că a avut marți dimineață o întâlnire cu Ludovic Orban și a încercat, fără succes, să-l convingă să nu mai trimită la Monitorul Oficial ordonanța de urgență.„Astăzi am avut la ora 9,00 o întâlnire la Guvern cu domnul prim-ministru desemnat. Eu am încercat să-l conving să nu mai trimită OUG la Cameră, la Parlament, acea ordonanţă care schimbă sistemul electoral în mod mascat. Şi am propus să încercăm să iniţiem un proiect de lege împreună cu toţi cei care credem că anticipatele sunt bine-venite, că pot fi organizate, un proiect de lege în care reducem termenul de 90 de zile şi mai reglementăm şi celelalte chestiuni, inclusiv pentru diaspora, dar nu cred că am reuşit să-l conving pe premier. Va trimite OUG la Parlament, la un moment dat, nu ştim când şi (...) va fi publicată în Monitorul Oficial", a spus liderul UDMR.Kelemen Hunor a subliniat că doreşte anticipate, "dar nu poate accepta o astfel de ordonanţă de urgenţă fără să existe o dezbatere şi o corectare a acelor puncte care nu sunt constituţionale''."Nu susţinem nici PSD, nici PNL, susţinem constituţionalitatea", a conchis el.