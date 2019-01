Codrin Ștefănescu și Eugen Nicolicea, înjurați pe stradă de un protestatar / Ștefănescu: Un parazit care înjură pe bani externi

Codrin Ștefănescu a declarat, pentru Mediafax, că nu va face plângere și că protestatarul care l-a apostrofat este un parazit „care pe bani externi înjură, promovează violența, agresivitatea”.





„Nu am de gând să fac nicio plângere la poliție. Este de ajuns că astfel de personaje există ca să înțeleagă toată lumea unde s-a ajuns. Un singur om dă peste cap o întreagă comunitate, neavând serviciu, loc de muncă, nefiind integrat societal. El spune că este activist social și recunoaște public că este finanțat din străinătate ca să înjure instituțiile, șefii instituțiilor, cei din administrație, ș.a.m.d., pe cine i se spune. El nu produce plus valoare pentru țară, nu are un aport la binele unei națiuni. El este un parazit. Sunt niște paraziți care pe bani externi înjură, promovează violența, agresivitatea și distrug ceea ce restul comunității încearcă să construiască”, a afirmat Codrin Ștefănescu.





Acesta a adăugat că protestatarul # este cunoscut în Drobeta Turnu Severin ca o persoană care are astfel de acțiuni inclusiv la evenimente naționale importante.





„În Turnu Severin este cunoscut ca o persoană care face astfel de crize inclusiv de zilele importante naționale. A făcut de 1 decembrie, va face de 24 ianuarie. E deja cunoscut lucrul acesta. Să nu înțeleagă lumea că astfel de personaje bizare au nevoie de ajutor medical. Nu, pentru că sunt foarte sănătoase. Ei își asumă și pe bani astfel de acțiuni”, a completat social-democratul.





Chestionat dacă a discutat cu Eugen Nicolicea, secretarul general al PSD a răspuns: ”Domnul Nicolicea este obișnuit. Sunt câțiva aceștia care au deviații comportamentale și efectiv îi ignoră. Așa cum am făcut și noi și oamenii de pe stradă din Turnu Severin, oameni foarte cumsecade și cu frica de Dumnezeu și care pur și simplu își făceau cruce. Asta a fost reacția văzută”.





Reacția lui Codrin Ștefănescu vine după ce deputatul PSD Eugen Nicolicea a fost scuipat și înjurat, vineri, la Drobeta Turnu Severin, de protestatarul Ion Olteanu, acesta din urmă acuzându-l că a făcut legi pentru a elibera tâlharii și violatorii.









„Este o faptă reprobabilă comisă de nebunul orașului”, a afirmat Nicolicea.Înregistrările video ale incidentelor de vineri au fost postate de Ion Olteanu pe pagina personală de Facebook.