Carmen Dan: Am pus la punct o strategie, astfel încât să acoperim deficitul de personal în aproximativ 4 ani

"Toată această politică de dezechilibru în sistem a început în 2015, prin modificarea Legii pensiilor militare. În 2016 au ieşit din sistem 12.000 de persoane, în 2017 - 8.600, mă refer numai la Ministerul de Interne. (...) Am pus la punct o strategie (...) având în vedere nu o perspectivă imediată, ci pe un termen mediu şi lung, în aşa fel încât să reuşim să acoperim în câţiva ani, eu zic că în aproximativ patru ani, deficitul de personal de aproximativ 26.000 pe care l-am avut la început. Anul trecut au intrat în sistem 6.000 de oameni, anul acesta vor mai intra 6.000. Asta înseamnă că am lărgit cât s-a putut de mult infrastructura de şcolarizare, pentru că îmi doresc să intre în MAI oameni care au trecut prin şcoală. (...) Avem şi prin recrutare din sursă externă proceduri în derulare, dar eu îmi doresc ca oamenii care reprezintă şi determină acest sistem care e MAI să funcţioneze eficient să fie oameni care au trecut prin şcoală. Am trecut prin Guvern o ordonanţă de urgenţă prin care am modificat, am abrogat acel text de lege care crea posibilitatea de ieşire la pensie la vârste fragede", a afirmat Dan.Ea a spus că e acuzată că încurajează instituţia împuternicirii."Am trecut prin Guvern un memorandum prin care am aprobat scoaterea la concurs pentru 2.015 de posturi de conducere. Asta înseamnă că îmi doresc ca inspectoratele judeţene, structurile teritoriale să fie conduse de oameni care şi-au câştigat postul prin concurs", a precizat Dan.