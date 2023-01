PERSPEKTIVA Joi, 05 Ianuarie 2023, 10:53

Eugen Istodor • HotNews.ro

Teambuilding filmul cu BRomania și Micutzu pe Netflix. E de râs. Pentru că lumea corporatistă e descrisă ca una a oilor. E râs luminos, pentru că din când în când un bivol are conștiință. Teambuilding adună glume băiețești, orgii, scopeli într-un film de care râzi, după care-l uiți. Păi, nu ăsta e unul din scopurile comediei? Teambuilding pe Netflix acum, după ce a făcut record de vânzări în cinematografele 2022.

Teambuilding Afis Foto: Imdb.com

Teambuilding filmul cu BRomania și Micutzu pe Netflix

Cine se uită la vănzări ca să privească un film, are de câștigat cu Teambuildingul lui BRomania și Micutzu. A rupt ca vânzări și și-au luat bani pe difuzare de la Netflix. Cine se uită ca să râdă, are de câștigat. Eu am râs la “Teambuilding” filmul cu BRomania și Micutzu pe Netflix. Și uite de ce. Am vrut să uit de mine și filmul m-a băgat în lumea corporatistă, într-un fel haios. Prin cea mai înjurată specie umană corporatistă: callcenter-ul. Am recunoscut roboțeii care nu mă rezolvă de câte ori am o problemă. Am râs, "Teambuilding" mă confruntă cu situația și-i pot băga în mă-sa și eu, răzând, de acești roboței care nu te rezolvă când ai o problemă.

Râd că mă simt superior, răzbunat, în sfârșit, după ani de umilire pe la Call Center-uri.

Teambuilding și corporatiștii

Apoi, râd iar. Teambuilding reduce mecanic un lung șir de situații corporatiste, cu tot cu prosteala de limbaj. E o mecanică de viziune care face bine comediei. De asta iar am râs. Ce facem noi aici? - încearcă să ne explice șeful care ia munca în serios. Păi, furăm clienții ca să ne facem noi salariile și pe flipchart apare un penis urieșesc, din toată ecuația comercială a lui PLMGlobal. Râs, iar. Uite aici o secvență, altă bătaie de joc la political correctness - tema teambuildingului:

Teambuilding - toate glumele de la petrecerile mele cu băutură multă

Apoi, am râs pentru că toate glumele petrecerilor din toate timpurile le regăsesc aici. Glumele cu șefi și sclavii lor, glume cu olteni, moldoveni, ardeleni. Am recunoscut și eu zeci de situații de teambuidinguri, unde mergeam să mă termin la cap cu băutură și alergat după aventuri de-o noapte. Am râs, m-am recunoscut. Am râs am văzut că lumea nu s-a schimbat radical de la mine la BRomania sau Micutzu, da, altă generație de umoriști.

Poate e bine de citit aici șiInterviu Hotnews cu scenaristul Alex Coteț

Teambuiding și useri pe forumuri

Și am mai răs în hohote de forumurile lui Pește, unde-s creieri prăjiți. I-auzi: nu-s teambuildingurile așa, ca-n Teambilding filmul, că noi suntem serioși nu ne belim la muieri și bem ca porcii.

Ce e umorul PLMGlobal

Asemănarea tâmpită a realității cu comedia e de răs. Umorul, oricât de porcesc e, niciodată nu înseamnă că e ca-n realitate. Se pornește de la realitate și se ajunge unde? La PLM Global. Apoi, am citit că e prea grosier filmul. Eh, nu te uita, dacă e. Mai mult de ce trebuie să și comentezi, bro? De ce? Eu am râs de toți acești elitiști cu mușchii prost umflați pe creier. Am râs pentru că mi-a îndeplinit prima și esențiala nevoie de a râde. de a râde, de ce nu, de corporatiștii care mută munții din loc, sunt motorul economiei, cum se zice. Sunt zeii noștri. De ce n-aș râde de zeii globalizării?

În râs nu e comparație

Și am răs mai mult la "Operațiunea Monstru”, unde era lumea freco-mengo a funcționarilor comuniști, alte motoare inepte ale altei lumi. Recunosc că "Operațiunea Monstru" aș vedea-o de zeci de ori. E comedia mea preferată. “Teambuilding”? A merge la film, a vedea un film nu este capătul lumii, nu este o alegere pe viață. Comparația cu "Operațiunea" e inutilă de aceea. M-am amuzat, am consumat? DA! Am nevoie-n viață și de așa ceva? Da! Ce-nseamnă asta? Aștept alt film BRomania, Micutzu ca să mă râd. Deci, ce mi s-a-ntâmplat? Teambuilding filmul cu BRomania și Micutzu l-am văzut pe Netflix, văzut ieri. Dece? Pentru că a urlat netul.

O analiză mișto a filmului Teambuilding de la Andrei Gorzo