PERSPEKTIVA Marți, 31 Mai 2022, 09:26

Eugen Istodor • HotNews.ro

Nicușor Dan nu dă apă caldă și căldură. Asta e o problemă de zeci de ani nerezolvată, asumată de Nicușor Dan. Nicușor Dan nu se mișcă eficient în curățenia parcurilor, în asfaltarea străzilor, în sistematizarea circulației rutiere. Nicușor Dan nu comunică destul, poate chiar deloc. Nicușor Dan nu face benzi de biciclete. Nicușor Dan nu ne scapă de birocrație. Nicușor Dan nu semnează repede documentele. Nicușor Dan a pus niște decorațiuni meschine de Crăciun și a făcut un târg înghesuit. Ce a făcut Nicușor Dan? Băi, dacă mă întrebi pe mine a făcut ceva ce n-a făcut nimeni la București: a pus lucrurilor într-o logică a rezolvării lor. Nasol este că vine finalul de mandat și suflă în ceafă alegerile. Nicușor Dan. Da, al doilea mandat. Explic și eu logica și facerile lui de bine de rău.

Nicusor Dan Foto: Agerpres

Nicușor Dan. Apă caldă și căldură

Nicușor Dan nu era pregătit pentru o asemenea lovitură. Adică, e evident că nu ar fi neglijat problema, dar chiar așa enormă treabă nu, nu era pregătit pentru ea. Îi putem spune: ghinion. Cel puțin 2-3 luni din mandat apa caldă și căldura au anulat orice plan, program. Care-i logica lui Nicușor Dan? Nicușor Dan zice așa: mi s-a dat o operație matematică greu de rezolvat de alții. Așa și este. 954,09 km conducte - reţele termice primare. 2963,3 km conducte - reţele termice secundare. Instituții în faliment sau cu grave probleme de plată. Apoi, lipsa personalului, apoi greutățile legale de lansare a licitațiilor. Nicușor Dan, logic, respectă legea. Așa cum este. N-a modificat-o, sau n-am eu știință de a o modifica în vreun fel. Eroarea bucureștenilor: mă doare-n cot de logica primarului. Eu sufăr de frig, sunt jegos din cauza lui Nicușor Dan. S-a creat chiar un val de ură. Nicușor Dan să-i trag, să-i fac, dacă-l prind îi rup picioarele.

Nicușor Dan: Străzi și Parcuri București

Pentru un asemenea război, Nicușor Dan era pregătit. Problema a fost că murdăria Cișmigiului a venit peste el ca o pubelă. Și nu doar Cișmigiul și alte locuri din București au apărut deodată ca niște urgențe. Străzile sunt nepavate, parcurile sunt murdare. Aici, Nicușor Dan avea o întreagă armată de oameni să-i pună să muncească. Dar ce să vezi? Începuse să desființeze instituția înființată de Gabriela Firea, iar când s-a pus pe numărat banii pentru asemenea investiții a descoperit că nu-i are. Logica lui Nicușor Dan: nu mă împrumut cu nemiluita, sunt destule datorii în primărie. Nu încep un lucru pentru el însuși, ci integrez defectul într-un sistem. Nicușor Dan gândește sistemic. Așa că Cișmigiul a fost descoperit de public și curățat de Nicușor Dan de capul lui. Bucureștenii: nu stau să gândească logica Primarului, e și firesc. Sar din sărite și-l fac o mare dezamăgire.

Nicușor Dan. STB grevă și șantaj politic. Metroul. Grevă și șantaj politic

La STB și la Metrou doi preaputernici magraoni au scos oamenii în stradă. Magraonii erau PSD, șantajul avea cameră de ecou în preasângeroasa, preaorgolioasa, prealacoma Gabriela Firea Pandele. Nu, nu la STB și la Metrou nu-i nimic perfect, să fim serioși. Abia acum vine un tramvai nou de la Arad din producție. Ce-o fi cu înnoitele mijloace de transport? Știm. Se livrează. Până când? Dar mașinăriile nu vor închide gura unor magraoni PSD ca Petrariu și Rădoi. Răzbunători vor căuta gâlceavă. Vor asmuți câinii mizerabili. Procesele lor în Justiție durează. Condamnările, de vor veni vreodată, înseamnă ani. Ani de prezență în focare de revoltă. Salariile sunt, mijloacele de transport sunt terminate, coapte, murdare. Petrariu și Rădoi se vor să stârnească nemulțumiri din orice. De exemplu au pus Protecția Consumatorilor să verifice și să dea amenzi. Corect. Dar situația este de zeci de ani mereu. Amenzi acum pentru o mizerie istorică.

Nicușor Dan n-a dat decorațiuni de Crăciun și Paște. Iar Târgul de Crăciun o meschinărie

Logica lui Nicușor Dan s-a uitat la buget. Cât pot să aloc pentru Crăciun? Atât. Atâtea decorațiuni pun. A ieșit din logica primarului o zgârcenie pentru popor, o înghesuială de nedescris în târg. Cine se plimba cu mașina prin cartiere vedea luxul pe care-l afișa Băluță de la 4 și comparația era zdrobitoare. Poporul judecă și votează după lux, nu după buget. Poporul înjură: Mucușor Dan nu ne-a dat beculețe, Grinch mai e!

Nicușor Dan. Circulația rutieră și semaforizarea. Pista pentru biciclete

Toate acestea Nicușor Dan le vede integrate. Nu? Logic. Semaforizarea e la fezabilitate. Și planul pentru biciclete s-a votat și a început construirea primei piste de biciclete. Dar iarăși acest tip de logică integrată, genul de operații matematice greu de înțeles n-au cum altfel decât să irite șoferi, bicicliști, pietoni. Pe scurt, nu lasă pe nimeni mulțumit. Logica lui nu ține de căldură, nu dă răbdare, nu alimentează decât nemulțumirile existente și inventate. De vină, orice ar face și n-ar face e Nicușor Dan.

Nicușor Dan. Caraghios: Alungarea ciorilor și porumbeilor din București

Da, și când mai apare câte o idee de asta care prinde bugetul primăriei, îți vine să râzi. Primarul dă ciorile afară din Cișmigiu. E ca-n Caragiale, nu, Dan e un fel de Mitică: “Şi când e în culmea vervei adaogă: - ...detaşat cu serviciul în Cişmegiu: dă muştele afară!”. E un caraghioslâc, dar, deh, Bucureștiul și-a pierdut mult timp să comenteze o deviație civică, nu o problemă reală.

Nicușor Dan. Asociaţia Parcul Văcăreşti renunţă la colaborarea cu Primăria Capitalei

Da. Parcul Văcărești a luat foc. Ghinion. Da. Parcul Văcărești are un administrator de 6 luni care s-a și certat cu administratorul Primăriei Capitalei. S-au certat că n-au dialogat destul. E ceva ce se întâmplă cu toți acești colegi de frăție, aleși de Nicușor Dan. Or ști poate meserie, dar nu comunică, nu vorbesc, n-au darul acela omenesc al povestitului cu omul. Dau cu măciuca, pardon, cu hotărârea dar nu negociază. Se cred niște Dumnezei, trimiși de Nicușor Dan prin Primărie, prin Direcții, Departamente. Nu se întâmplă doar la Văcărești, consilierii, oamenii lui Nicușor Dan sunt din altă lume, altă cultură, “iau lumină” de la alte surse de energie. Nu fac lucruri simple, nu. De exemplu, nu reduc birocrația Bucureștiului. La Primărie se duc tone de hârtii. Bun. Pune niște mașini xerox în clădire, pe banii Primăriei. E simplu. Sau dă drumul depunerilor online. Da, desigur, aici funcționarii sunt analfabeți, știu. Dar mișcă aceste mici resorturi. Și imaginea se schimbă.

Nicușor Dan. Și imaginea se schimbă

Da, votez și a doua oară cu Nicușor Dan. De ce? V-am explicat de ce. Îl înțeleg, îi înțeleg logica în care funcționează. Da, nu se tunde decât atunci când râd de el toți bucureștenii. Da, nu se vaccinează decât după ce-l îmbrâncesc babele în centru de vaccinare. Se mișcă în reluare. E copleșit de faliment, copleșit de lipsa unei majorități în Consiliu, copleșit de șantajele Gabrielei Firea, copleșit de nepotrivirea colaboratorilor, copleșit de chichițele birocratice și juridice. Copleșit, dar neînvins până acum. Nu-i gură mare ca primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu, de multe ori penibil cu intervențiile lui de mare expert. Nu e grandoman ca primarii sectoarelor 3 și 4 Robert Negoiță și daniel Băluță. Care fac ce bine fac și nu se opresc din avântul creativ și trântesc câte o gogomănie pe banii cetățenilor. Apropo, Robert Negoiță, mișto sector, dar are dosar penal pentru ucidere din culpă pentru lucrătorii prinși sub lucrările de la Biblioteca Națională. Nu-i hoț și iresponsabil ca Cristian Piedone fost la sectorul 5, azi el binemeritând la pușcărie. Și, de ce să n-o spunem, nici certăreț ca Coana Chirița de la sectorul 1, Clotilde Armand.

Nicușor Dan nu e perfect. Ca roboțeii dă erori

Nicușor Dan. Logica lui e doar a lui, logic. Și, logic, are nevoie de răbdare și înțelegere. De multe ori nu e destul de eficientă. Dar a dat drumul, cum a promis, proiectelor mari pentru un București mai bun. Nu privilegiază un om, ci Bucureștiul. Nicușor Dan. Comunică prost, prost, prost. Nu e cocoș ca Gabriela Firea Pandele, care nu făcea ouă dar zgomot mereu, nu e nici măcar cât o găinușe de pădure, contul lui de Facebook este vizibil, dar cine stă să-l caute, să-l citească. Nicușor Dan pare că e singur. Colaboratorii lui sunt depășiți de misiune și e obositor pentru Primarul General să tot dreagă busuiocul subordonaților. Edmund Niculușcă, cel mai entuziast dintre ei, n-a rezistat acestei logici a lucrurilor și și-a dat demisia, de exemplu. Mai mult, funcționarii n-au fuzionat cu noua Conducere. Tac și îngreunează orice hârtiuță, prin exces de zel, sau necunoașterea legislației, prin prelungirea la limită a termenelor. Nicușor Dan e pus pe lista neagră la PSD, la PNL, la USR. Turmele de lupi îl sfârtecă cu orice ocazie. Aici, politic e un drum cu întoarcere dacă Nicușor Dan ar fi popular printre bucureșteni. Ori, el nu este.

Nicușor Dan. Da, al doilea copil. Da, al doilea mandat! Logica și facerile lui de bine

N-avem răbdare. Ține mult de secolul 21. Avem creier de rețele de socializare. Totul trebuie făcut acum. N-avem simțul realității. Ține mult de felul în care Lis, Halaicu, Băsescu, Videanu, Firea, politicienii ne-au obișnuit cu minciuna. S-au apărat cu scandaluri. S-au apărat dându-ne zahărul și biciul. Ține mult de felul în care în care Nicușor Dan este. Ne-am făcut o mitologie a eficienței. Nicușor Dan nu e omul. E matematician. Când apare o problemă, o rezolvă ca pe o operație imposibilă. E civic. Să nu uităm că el a învins tăcând, urmând drumul instanțelor judecătorești, aducând argumente. Când apare o problemă așa face. Se însingurează și caută soluții. Pe mine, mă scoate din sărite, dar ăsta e felul lui de a fi.

Nicușor Dan. E clar că nu știu ce e în capul lui Nicușor Dan. E clar că mă scoate din sărite felul în care vorbește dar nu comunică. felul în care rezolvă în durata lungă problemele. Dar încerc să-l iau pe Nicușor Dan ca pe o problemă de gramatică, la mate nu mă pricep. Și i-am aplicat logica mea, pardon, imaginarul meu. Pe scurt, nu știu cum e nicușor Dan în capul lui dar...

Nicușor Dan. Da, al doilea copil. Să-i trăiască! Da, al doilea mandat!

Cam așa văd eu logica și facerile lui de bine de rău. A lansat corăbiile/planurile la apă. De asta are nevoie de al doilea mandat. Nu-i vorba aici de gândire lentă. E vorba de gândire. Adică, soluțiile lui aplicate sunt pe termen lung. La McDonalds e fast food-ul, la primăria lui Nicușor Dan este durata. La mine e închipuirea despre Nicușor Dan ca Durată. Ca facere de bine într-un viitor. Nasol este că pe durată nu votează lumea. Dar tare mișto ar fi dacă ar ciripi ca lumea.