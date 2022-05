PERSPEKTIVA Luni, 09 Mai 2022, 08:27

Eugen Istodor • HotNews.ro

SofistiCAT - Salonul Felin 2022. Toate pisicile s-au pus de bună voie în cușcă acolo, să se arate, să arate că ea e cea mai frumoasă. S-au anunțat: Pisica de casă românească, Abysiniană, Albastru de Rusia, Bengaleză, British Shorthair, British Longhair, Devon Rex, Exotică, Maine Coon, Neva Masquerade, Norvegiană de Pădure, Persană, Ragdoll, Singapura. Dar le-o spun sincer pisicilor, așa pisici ca ele nu există pe lume. Eu n-am văzut decât Maine Coon și sphynx. Astea două pe mine m-au îngrozit. Dac-ar sta vreuna în picioare mi-ar ajunge până dincolo de buric. Dacă aș da laba cu vreuna dintre ele, mi-ar lăsa dâră pe piele de cât de puternice sunt. Sunt și eu ca Montesquieu și-ntreb: Cum poate fi cineva așa pisică? SofistiCAT - Salonul Felin 2022. Reportaj.

SofistiCat salon felin Foto: Perspektiva

SofistiCAT - Salonul Felin 2022 a fost pe 7 și 8 mai în București

S-a anunțat internațional cu sute de pisici. Nu le-am numărat, dar nici nu-mi pasă mie de reclama felină. Cert este că salonul felin m-a îngrozit. Obișnuit să văd pisici ca ale lui Dan Popa, Cristian Teodorescu, Viorel Moțoc, Octav Mardale, Ioan Big, iată-mă în fața unor uriașe pisici. Peste un metru lungime, cu labe de urs. Stăteau domoale, pe ici colo stăpânii le alintau. Dar, imaginația mea a luat-o razna. Am fost ca Montesquieu în Scrisori persane, unde Uzbec, unul dintre eroi, ajunge la Paris și vede uimirea localnicilor: – “Sînteţi persan? Foarte interesant. Cum poate fi cineva persan?”.

SofistiCAT - Salonul Felin 2022. Sunteți pisică? Foarte interesant. Cum poate fi cineva așa pisică?

În cazul lui Montesquieu din Scrisori persane lucrurile sunt clare: a-l vedea pe cineva diferit, a-i vedea îmbrăcămintea, culoarea pielii, părul, detaliile fizice, te pune în situația de a vedea ceva cu care nu ești obișnuit. Ești în fața unui Celălalt, stingerit. Cum vorbește, cum se mișcă, ce vrea de la tine. Este întâlnirea cu Celălalt, cu Străinul, cu Neobișnuitul. Și asta îți dă fioro. Și reacția este: așa ceva nu există. Parizienii lui Montesquieu nu pot vedea lumea mai departe de propriul nas. Nu cred că-n afara buricelor lor există și alt om, altă culoare, alt păr, alte mentalități.

SofistiCAT - Salonul Felin 2022. Sunteți pisică? Foarte interesant. Cum poate fi cineva așa pisică?

Așa m-am trezit și eu. Pisici cu bot teșit am mai văzut, dar așa teșit nu. Pisici lungi am mai văzut dar așa de lungi nu. Pisici cu păr lung și mult am văzut, dar pisici fără pic de păr nu. Pisici cu care să dau laba și să mă zgârie am mai văzut, dar pisică cu ditamai laba de urs nu, nu am mai văzut. Atingerea acestor pisici, ce zic eu atingere, vederea lor mi-a dat fiori. Pisici fără păr, pisici uriașe, așa ceva nu există? Sau mai bine zis: “Sunteți pisică? Foarte interesant. Cum poate fi cineva așa pisică?”

SofistiCAT - Salonul Felin 2022. Mintea mea de șoricel.

Obișnuit cu pufoșenia, cu drăgălășenia, cu drăguțenia pisicilor maisaneze, de casă, hai, cel mult un british short hair ca al lui Big, mi-am tras o experiență pe viață. Creierul meu formatat în acest fel, greu se deformează, pentru a cuprinde alte dimensiuni, alte pufoșenii. Clar nu contează că pisicile sunt cât leul, ci că mintea mea e cât șoricelul. Are mintea pentru pufoșenii, nu poate cuprinde ursime de pisică. Cer scuze pisicilor de toate dimensiunile dar auzind de competiţia "Best in show", am luat-o la fugă, m-am dus la shopping în mall. SofistiCAT - Salonul Felin 2022.