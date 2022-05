PERSPEKTIVA Luni, 02 Mai 2022, 07:58

Eugen Istodor • HotNews.ro

Nicolae Ciucă n-are suflet. Foarte bine! Nicolae Ciucă declară: “Trăim într-o societate liberă unde prețul este fixat de ofertă”. Trântește o banalitate și scapă de greutate. Ciucă a spus-o c-o zi înaintea Paștelui și așa i-a rămas cuvântul până astăzi. Ștevia însă a ieșit la dialogul cu românul cu mai multă bucurie de Paștele ăsta, cu mult mai multă știință economică. A-nceput la 1 leu și și-a păstrat prețul pe piață. Asta înseamnă empatie. E și la țărani, a intrat și-n supermarket. Asta-nseamnă societate liberă, orientare pe piață. Notă despre Suflet și știință economică. Nicolae Ciucă, premierul, și Ștevia, planta.

Premierul Nicolae Ciucă, la întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski Foto: Ukraine Presidency/Ukraine Presi / Zuma Press / Profimedia

Nicolae Ciucă. Unii spun că unui Premier nu-i trebuie pic de empatie. Așa e.

Dar să vedem cu ce înloiește Premierul acest lucru minor. Premierul nostru nu se pricepe la multe lucruri. În cele ale Armatei a dat copy-paste, iar în cele Economice spune banalități. Creșterea Prețurilor la Facturi l-a îngropat în bâlbe. Avalanșa scumpirilor datorate războiului Ucrainean l-a făcut să piardă de tot ghidonul guvernamental. Unii spun că unui Premier nu-i trebuie pic de empatie. Așa o fi. Dar privindu-l pe Nicolae Ciucă ajungem la concluzia simplă că dacă Premierul nu are empatie, că nu trebuie, nu are nici Competențe majore, că n-are de unde. Le-a dobândit prin copiere, ori prin ignorare.

Ștevia. Numită și măcrișul calului, urzica-raței, brustan, dragomir, dragavei, dragaveică, crestățea, hrenuț, limba-boului.

Unii spun că Ștevia nu are nevoie de empatie că ea e frunză și hrănește. Așa e, în general, Ștevia trece neobservată la început de primăvară. În cele ale hrănirii Populației se poate folosi fiartă, într-o tigaie cu un pic de ulei. Competențele ei sunt să fie înobilată de alții. Interpretată în rețete simple. Dacă adăugăm, cum a fost de Paște ăsta, peste ștevie ș-un ou, e minune. Creșterea prețurilor la Facturi n-au deturnat ștevia de la prețul ei de un leu, cât e de vreo doi-trei ani pe piață. Războiul din Ucraina și scumpirile în lanț n-au îngropat-o, ba au făcut-o panaceu universal. E bună c-o coajă de pâine? Mielul scump, merge ștevia? Șteviei nu-i trebuie iată suflet, nu-i trebuie competențe esențiale. E ea însăși și pe vremea războiului mondial, și pe vremea lui Ceaușescu, și pe vremea consumerismului, și pe vremea Războiului generalului Ciucă cu prețurile. Competențe majore nu are ștevia. Le-a dobândit prin reproducere, ori prin ignorare. Dar gustul ei acrișor o face memorabilă și e panaceu pentru zilele astea când n-ai ban în buzunar că ți-i ia cu japca taxatorii: la facturi, la impozite la Primării, prin mărirea prețurilor la alimente și, dece nu, la asigurări auto. Pâinea scumpă, oul scump, întreținerea scumpă, impozitele scumpe, benzina panicată și scumpă.

Nu are nevoie Nicolae Ciucă de suflet, nici de multe lucruri să știe.

În aceste condiții, plătim taxe, scumpiri, facturi. Înghițim fake news-uri că-i aproape gratis, panică că-i gratis. Și ștevie, că-i un leu. Nicolae Ciucă nu are suflet. Ștevia nici ea, dar ne hrănește și ne salvează.

Aici ultimele două acte de PR ratat ale Guvernului:

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru, la piaţă, alături de Antena 3:

Declarația “servită” a Premierului Nicolae Ciucă: „Nu am fost la piață. Ieri, a fost purtătorul de cuvânt, l-am rugat să meargă să reprezinte guvernul. Am văzut prețurile, am văzut și bugetul pe care l-a stabilit, 800-900 de lei. Prețurile sunt, într-adevăr, nu tocmai la îndemâna oricui. Este o perioadă în care comerțul se face cum se face, sunt și anumite exagerări în ceea ce înseamnă fixarea prețurilor. Trăim într-o societate liberă unde prețul este fixat de ofertă”, a declarat premierul.

Ați citit despre Nicolae Ciucă și Ștevie.