Tudor Chirilă și Nucile. Metoda Chirilă și cum își iau mulți m- înapoi

PIAȚA ȘI IDEILE

Nucile sunt încuiate. Adică miezul lor este în interiorul unei carapace. Carapacea nu este de broască țestoasă. Este dintr-un material semilemnos. Nu de puține ori omul îl sparge între pumni. Sigur, au fost inventați clestișori de tot felul, dar de ce să faci o investiție inutilă? Dacă ai chef/ți-aduce o rudă de la țară juma de kil de nuci, le spargi în căușul mâinilor. Dar în general, hypermarketurile&comoditatea ți-au creat punguțe cu sâmburi de nuci gata curățate. Ne întoarcem la întrebarea: cum se sparg nucile, cum se curăță. Și ce legătură are asta cu Tudor Chirilă, un cantautor renumit, cunoscut pentru vulcanismul lui. Are o metodă? Da! De ce am ține un secret, și n-am dezvălui-o? Doar suntem jurnaliști curioși. În final, despre cine nu-și ia m- PSD înapoi.





Duminica se sparg nucile cu mâna.