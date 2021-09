Florin Cîțu își înghite puii. Florin Cîțu dictator / pa, du-te-n zbor

PERSPEKTIVĂ, doar o perspektivă

Florin Cîțu nu este luat de drog. Nu are alcool în vene.A ajuns însă să conducă Guvernul cum s-a urcat în mașină beat în tinerețe, însă.A ajuns să facă la guvern ceea ce, ceva mai matur, a făcut la banca unde a ajuns șefuleț.Puștan în America, înalt funcționar în Ro, a speculat. Până a făcut opturi pe autostadă, până l-a văzut Poliția. Până s-au rușinat colegii lui bancarii, și i-au dat demisia.Cum să-nchidă poliția americană ochii? Prea se compromiteau bancarii.Riscând mereu, Florin Cîțu a fost dat afară de peste tot. de pe autostradă, din Bancă.În politică, are același joc. Dar în fruntea Guvernului nu merge. Creierul său are o singură dungă de acțiune: RISCUL.Florin Cîțu s-a așezat pe ouăle rivalității PNL-USR-PLUS. A cotcodăcit negociere la guvern, a cotcodăcit speranță: noi nu vom fi PSD. Noi suntem tineri și suntem viitorul. Noi suntem Piața Victoriei. Dar a sădit furtună. A culcușit incompetența. A adus ura, intriga, miza mică.Șoarece, nu elefant. Infatuat de gașca toxică Rareș Bogdan, Emil Boc și alții. Plictisit de munca de fiecare zi în folosul binelui public, pe Florin cîțu l-a năpădit boala veche: riscul.Cîțu Riscă. Când riști, nu ești om de cuvânt. Ești egoist, ca să câștigi. Ești TUTUTUTU. Doar TU și poftele tale nepotolite.Nu arăți cine ești, nu mai poți să arăți ce știi. Ți se urcă la cap PUTEREA.Iar drumul din tinerețile lui, în dodii, după consum de alcool-drog, este, simbolic astăzi. Drumul lui riscant în mediul bancar este, la Guvern, groaznic. Drumul lui de acum, este de om treaz. De om care riscă. Care are meteahnă veche. Nu poți vorbi cu el, nu poți negocia cu el, nu te poți baza pe el. Își vede obsesia: EL SUPREMUL.Și din culcușul lui guvernamental, lovește ca un șarpe. Îi spui una, o ia razna și te pizmuiește. Este clar, mai presus de toate că nu-i în stare să-mplinească “programul de guvernare”. E un închipuit. Îi dai o funcție, îi acorzi încredere, îi dai “doza” în venă, devine încrezut.E gonflat de gușa naționalistă a unui Rareș Bogdan, de pofta de bătaie a piticului clujean Boc, de tot felul de lighione oploșite pe lângă EUL lui suprem. Cîțu n-a făcut niciun bine cu adevărat.A distrus în lunile ce au trecut totul: încrederea, speranța, loialitatea, competența, viitorul.Tot ceea ce ne-a adunat în Piața Victoriei contra ca să-l dăm jos pe Dragnea.Da, cum spuneam, îl mână Riscul, clocește Intriga, Răutatea. Iar răutatea, intrigile dau miza mică. Și are multe păcate.Campania de vaccinare a omorât-o. Ce-om face la iarnă, știm. Vom sta închiși în casă, doctorii vor fi sacrificați.A dat bătaie USR-ului. Și a adus în frunte PSD-ul.Iar defectele guvernării, toate, îi sunt datorate. Nu Stelian Ion e de vină, Câțu este de vină. S-a bucurat să nu se pună lumânare SIIJ-ului. iar acum pune bețe-n roate unei noi justiții. Suntem în pragul numirilor în Justiție. PNDL-ul ăsta nu e pomană la popor, nu, este oglinda lui strâmbă. Se încrâncenează pe a da pomană la tot poporul doar de dragul alegerii lui în fruntea PNL.PS: acest articol nu ține cont de strategiile politice: Klaus, Cîțu, Orban, Barna și toți ai lor. Arată o stare de spirit dăunătoare. Nu țin nici cu Orban, nici cu Barna, nici cu Cioloș. este o atitudine civică. Un "semnal de alarmă" civică. Jocul politic dăunător trebuie semnalat, nu încurajat. strategiile și calculele politice nu fac decât să încurajeze Riscul, pocherul, zgomotul, în dauna reconstrucției României, adică a binelui meu și al vostru.